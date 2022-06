Espargaró: "He entrado a boxes en el FP1 porque no quería matarme"

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Aprilia, segundo de la general del Mundial de MotoGP, se mostró contrariado con la decisión de los comisarios de no detener el primer entrenamiento del Gran Premio de los Países bajos, en los que la lluvia fue copiosa y se crearon zonas de aquaplaning, en la que los pilotos se jugaban el tipo.

Al final del día, Aleix Espargaró estaba contento con sus prestaciones, no así con las condiciones que tuvieron que afrontar los corredores por la mañana.

"Ha sido un día poco productivo pero importante porque hemos sido competitivos en mojado y pensando en las carreras que vendrán después del verano es importante ir bien en esas condiciones, por eso estoy satisfecho".

"Por la tarde hemos tenido problemas con un conector de la moto y solo he podido salir a hacer unas vueltas al final, pero he acabado segundo muy cerca de la vuelta rápida del año pasado en carrera, así que estoy contento con el día".

Sin embargo, fue muy crítico con que dejaran seguir en pista a los pilotos en condiciones tan extremas.

"Me da la sensación de que las banderas rojas nos las dejamos en casa", en referencia a la potestad que tienen los comisarios de detener un entrenamiento si las condiciones son peligrosas.

"He parado en box y le he dicho a mi equipo que iba esperar a que dejara de llover para salir, no quería matarme. En la recta no se podía pasar de catorce mil revoluciones, en otros puntos había aquaplaning, no sé. Al final ha parado de llover y se ha podido salir, además ha habido algunas caídas", razonó.

"Me sorprende y me cabrea, como yo no puedo decidir lo que hago es pararme en el box. En estas condiciones no se puede correr, o sí se puede, pero es muy peligroso, hasta que pase una desgracia”, ahondó.

"No creo que sea tan difícil, cada uno tiene que hacer su trabajo. Cuando aparece el aquaplaning solo puedes hacer dos cosas, o sacar bandera roja o subirte a un barco, no hay más. No me sorprende. Dirección de Carrera dijo que no penalizaron a Morbidelli porque como me clasifiqué para la Q2 que no pasaba nada".

"Pero esa vuelta era el récord de la pista, venía dos décimas por delante, y de haberla hecho me podría haber quedado en el box y no tener que volver a salir y gastar un neumático. Pero no penalizaron. Una más, es mejor no cabrearse".

Aleix intentó sacudirse el tema de encima ante la insistencia de las preguntas, pero desveló un pequeño secreto.

"Es una guerra perdida, pero no quiero hablar más porque es una guerra perdida. Hoy ha habido una reunión de la MSMA (constructores) y las fábricas han presionado, estaban todas de acuerdo, pero no pienso enfadarme más con este tema".

Lo que sí dijo el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, es que fueron "inadmisibles" las críticas de los pilotos a dirección de carrera, sobre todo a raíz del accidente de Takaaki Nakagami en Barcelona.

"Desde su punto de vista lo entiendo, que no se hable de los árbitros. Pero con todas las rajadas que ha habido por parte de los pilotos tampoco ha habido ninguna reacción ni mejora", zanjó el de Aprilia.