Espargaró sufre con la Aprilia en Japón: "Es difícil de entender y de aceptar"

Aleix Espargaró era consciente de que el Gran Premio de Japón en Motegi podía ser complicado para él, y así fue. Mientras que Maverick Viñales encontró algunas sensaciones mejores, como ya hiciera en Indonesia y en Misano -incluso colándose en la primera fila de la parrilla-, su compañero de equipo empezó con el pie torcido desde el viernes, y no pudo revertir la situación.

El piloto español no pudo pasar de la 15ª posición en clasificación, quedándose fuera del corte de la Q1 como tercer piloto de Aprilia, detrás de Raúl Fernández, tercero, y delante de Lorenzo Savadori, sustituto de Miguel Oliveira en Trackhouse. Salir tan atrás comprometió su actuación: en la sprint trató de remontar, pero se quedó sin presión y sin temperatura en el neumático delantero y acabó en el suelo. En la carrera larga, las cosas se le dieron algo mejor y pudo finalizar noveno, como el mejor de los de Noale tras la caída de Viñales.

Eso sí, el #41 volvió a sufrir: finalizó a treinta segundos del ganador, y a 10 segundos de los pilotos que acabaron delante de él, las Ducati del Pertamina Enduro VR46, y se vio lastrado por la falta de agarre. Así, Espargaró no termina de entender el bajón de la RS-GP, que puede deberse más a cómo han subido el resto el nivel, algo que se ve sobre todo en la comparativa con las Desmosedici.

"Ha ido realmente mal", empezó diciendo Aleix, resignado. "Es muy difícil de entender y de aceptar, las dos cosas. De entender, porque es increíble cómo podemos tener tan poco agarre. Parece que usemos otros neumáticos, otro asfalto... Es surrealista cuando me han pasado Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio. Es difícil entender por qué la moto tiene tan poco 'grip'".

De hecho, la mala situación de la moto también le afectó físicamente, y por poco tampoco acaba la carrera por el combustible: "He luchado mucho. Estoy reventado, y la moto no gira nada, nada, nada. Por culpa del poco agarre, he estado toda la carrera derrapando. He llegado a meta de casualidad por la gasolina, porque de tanto 'spin' iba con todas las alarmas encendidas. Así que poco más".

A la pregunta de si la moto ha empeorado, Espargaró sostiene que es algo difícil de cotejar: "No sé si la moto aquí va peor que en el resto de la temporada. Me gustaría saberlo. Intento interpretarlo, hacemos análisis con el equipo, con los ingenieros... Pero yo no soy capaz de entender que haya ido peor la moto, sino que los demás han mejorado una barbaridad. Y nosotros no somos capaces de mejorar, o hemos empeorado un poco. Es realmente difícil de medir".

Y es ahí done sale a relucir el espectacular nivel de quienes comandan el campeonato, los de Borgo Panigale: "Ahora tengo mucho más 'spin' [derrapaje], pero porque ahora necesitas ir mucho más rápido de lo que necesitabas ir antes. Los tiempos se están destrozando, las carreras están siendo diez o doce segundos más rápidas. Eso es porque los que lo hacen, que siempre son las Ducati, son capaces de tener mucho más agarre. En moto, solamente hay una manera de ir rápido, que es con el agarre. Cuanto más tienes, más rápido vas. Ahí no hay fallo. Entonces, ellos son capaces de tener ese extra, y nosotros no", explicó para finalizar.