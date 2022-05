Espargaró: "Soy feliz aquí, pero si Aprilia no me renueva hay vida ahí fuera del paddock"

Cargar el reproductor de audio

Le Mans.- Aleix Espargaró llegó a Aprilia con una moto completamente para hacer en 2017, y desde entonces se ha centrado en desarrollar un prototipo que, después de muchos fracasos, logró en 2021 su primer podio en MotoGP, en Silverstone, y que este año se ha convertido en una de las sensaciones de paddock.

Aleix acumula, en este inicio de temporada, una victoria, la primera para él y para Aprilia en clase reina; una pole y tres podios, además de ser el segundo clasificado de la general.

Pese a ofrecer un rendimiento nunca visto, Espargaró, que en julio cumplirá 33 años, no acaba de recibir de la casa de Noale una oferta que le convenza para seguir con Aprilia. ¿Qué más debe hacer para que le renueven?, le preguntó Motorsport.com este jueves en Le Mans al corredor español.

"No lo sé, pregúntale a ellos. Ha llegado un momento en el que ya no le quiero dar más vueltas al tema, intento disfrutar todo lo que puedo fuera del circuito, practicando mis pasiones y pasándolo lo mejor posible, y cuando estoy aquí le doy al gas todo lo que puedo. He conseguido una victoria, dos podios consecutivos, estoy a solo siete puntos del líder del campeonato… Pero no depende de mí, como no lo puedo controlar yo, lo que tenga que ser, será".

Felizmente casado, con dos maravillosos hijos, uno en su regazo durante la comparecencia ante los medios, apasionado del ciclismo… desde fuera Aleix parece ser el piloto de MotoGP con la vida personal mejor organizada, hasta llegar al punto que, si se cansa de la actual situación, se va.

"Tal cual lo dices. Soy muy feliz haciendo lo que me gusta, viviendo la vida que quiero vivir, tengo mucha suerte, no digo que los demás no la tengan, pero soy el más afortunado del paddock en tener la familia que tengo y, si es el último año, pues será el último año. Estoy disfrutando mucho y soy competitivo, pero no depende de mí, así que lo que tenga que ser, será".

"Me gustaría seguir dos años más en MotoGP pero, si no es así, sabría lo que hacer, hay vida más allá de este paddock", añadió.

Por último, Aleix Espargaró dio su opinión, también, sobre la noticia de la marcha de Suzuki del Mundial a final de año.

“Esto es deporte de élite, es todo más complicado de lo que parece y todo puede pasar. A todo ello hay que sumar que vivimos en el mundo un momento muy complicado, tristemente, pero es la realidad. Se ha juntado la pandemia con una crisis y son muchos factores. A mí me gustaría seguir porque me ha costado mucho llegar al nivel que estoy ahora, pero si algo he aprendido en estos últimos años es que no te puedes ofuscar con cosas que no puedes controlar", zanjó el chico de Granollers.