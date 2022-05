Espargaró: "Sabía que a Quartararo le iba a costar adelantarme"

Cargar el reproductor de audio

Este domingo, Aleix Espargaró firmó el cuarto podio de Aprilia en el Gran Premio de Francia. Este se trata del tercer cajón de honor consecutivo para el piloto español, que coincide con las tres primeras carreras europeas de la temporada.

"Ha sido una carrera súper difícil. La más difícil hasta ahora, sin duda. Estoy súper cansado", introdujo el piloto español tras concluir la carrera, una prueba nada fácil para los pilotos de la categoría reina, debido, especialmente, a las condiciones de la pista y la personalidad del trazado francés.

"Se me cerraba el tren delantero y tuve varios highside. Mi potencia se veía cada vez más reducida y vi muchas caídas delante de mí", recordó. "Casi me caigo dos o tres veces. Así que iba salvando las caídas todo el rato".

Durante el domingo, los problemas de embrague dieron tregua al piloto español, aunque el tren delantero comprometieron a su Aprilia.

"Cuando me iba acercando a Jack [Miller] mis problemas con el tren delantero aumentaban, pero sabía que a Fabio [Quartararo] le iba a costar adelantarme. Iba rápido, pero no lo suficiente como para adelantar a Jack".

"No podía adelantar porque él y yo tenemos una frenada similar, y sabía que Fabio tenía el mismo problema que yo tengo con Jack. Él [Fabio] es mejor que yo en paso por curva, pero no en la frenada", analizó el piloto de Aprilia respecto a una carrera que, según narra el español, ha sido "de supervivencia", ya que "era más difícil mantenerse en la moto, que ir rápido".

Espargaró no tuvo problemas en contar cuál fue, en su opinión, la clave para completar las 27 vueltas al mítico trazado de Le Mans: "La carrera se dedujo a no cometer errores, y lo he conseguido".

"Ha sido muy duro aguantar hasta el final, pero ha merecido la pena", narró Espargaró.

El podio del piloto de Granollers elevó a la fábrica de Noale al liderato en el campeonato de equipos, superando a Suzuki. Los dos pilotos de la estructura japonesa, que se irá del mundial tras esta temporada, se fueron al suelo y no pudieron sumar puntos.

"El tercer podio seguido es una locura. Estamos a cuatro puntos del campeonato y ahora vienen carreras muy buenas para nosotros, así que estoy muy feliz".

Queda claro que Aleix Espargaró ya es un firme contendiente al título, con sus cuatro podios y la primera victoria de su carrera en el mundial, pero el piloto de Aprilia prefiere seguir tomándose las cosas con calma y no dejar que el éxito tan repentino se le suba a la cabeza.

"Yo tengo mi propia hoja de ruta. Estoy tranquilo y feliz. Aunque se vaya acercando y me vaya reconfirmando, me da igual el futuro, tengo que disfrutar del presente".

"En Mugello Aprilia traerá cosas nuevas, así que estoy contento", concluyó.