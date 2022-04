Espargaró: "Si esta es nuestra peor carrera del año, ya lo firmo"

Cargar el reproductor de audio

Aleix Espargaró sabía que iba a sufrir en Austin, un circuito que como él mismo dijo tenía “marcado en rojo” por la dificultad que ocasiona a la Aprilia y a su propio estilo de pilotaje, con frenadas que prácticamente ponen el velocímetro de la moto a cero.

Sin embargo, el español mejoró claramente su actuación respecto al año pasado, cuando acabó fuera de los puntos y con cinco caídas el fin de semana.

“No estoy contento porque he puesto el listón muy alto, y esto es bueno y malo. Cuando haces una carrera así después de ganar, no puedes estar contento pero el año pasado aquí era el 20 y hemos acabado el 11º”, dijo Aleix al final de la carrera.

“Era un circuito muy difícil para Aprilia y para mí, hoy mucha gente ha sufrido, hemos llegado cerca de Martín que salía en pole, menos Rins y Enea todos han sufrido mucho”, añadió.

Pese a que el liderato solo le ha durado una semana, ahora es tercero de la general a seis puntos de Enea Bastianini, que recupera la cabeza de la general, Espargaró no pierde la confianza en seguir en la batalla.

“Esto es muy largo y si pensaba que teníamos opciones antes, ahora sigo pensando lo mismo o más después de una buena carrera en un circuito tan difícil”.

Si Austin es el peor circuito para la Aprilia, acabar 10º, Maverick Viñales, y 11º Aleix, hay que marcarlo como un buen paso adelante.

“Si es la peor carrera de la temporada ya lo firmo, está todo muy difícil, todo muy apretado, es una pista muy complicada para nosotros, paras la moto a cero hasta cinco veces en cada vuelta y eso para nuestra moto es complicado, estoy satisfecho, creo que será un buen campeonato y cuando lleguemos a Europa con circuitos que nos van mejor haremos buenos resultados”, auguró.

En la segunda mitad de la carrera, Aleix se vio superado por Marc Márquez, que perdió muchas plazas en la salida (19º) y llegó en modo remontada.

“Marc llevaba otro ritmo, era muy competitivo, le he aguantado una vez pero he preferido ser inteligente y no pelear con él porque llevaba otra marcha. He intentado seguirle un poco para poner distancia con los que venían por detrás, pero es muy bueno parando la moto a cero, tiene mucho tacto, y aquí no hay curvas rápidas que es su talón de Aquiles. Si llega a salir bien en parrilla seguro que hubiera luchado por la victoria”, zanjó el de Granollers.