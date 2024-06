Espargaró: "Necesitamos comisarios que conozcan estas motos, no que corrieran hace 25 años"

Los comisarios del Mundial de MotoGP están teniendo bastante trabajo en lo que llevamos de Gran Premio de Italia, y, de nuevo, parece que no están dejando nada satisfechos a los pilotos. El lío ya comenzó el viernes con la sanción de tres posiciones a Pecco Bagnaia para la carrera de este domingo tras molestar a Alex Márquez durante la Práctica, una sanción que el italiano consideró "ridícula" tras acusar al español de "hacer el show".

Pero los problemas siguieron este sábado en la sprint, con dos acciones claves: un toque de Jorge Martín a Enea Bastianini por el interior de la curva 1, de San Donato, que acabó con el transalpino en el suelo, y una caída de Miguel Oliveira cuando trataba de rebasar a Fabio Quartararo, con el galo no pudiendo hacer nada para evitar la caída. Ambas acciones fueron juzgadas por el Panel de Comisarios en plena carrera, y ambas tuvieron el mismo resultado: se trataron como incidentes de carrera, y no se aplicaron sanciones.

Tras visitar al organismo liderado por Freddie Spencer para explicar su punto de vista, y ni siquiera para que el luso recibiera una sanción, Quartararo cargó contra los árbitros de la categoría reina, al considerar que era como "hablar como la pared" y que parecía que nunca habían "corrido en moto", tratándose de ex pilotos.

Otro que ofreció este sábado su punto de vista, pese a no haberse visto involucrado en ninguna acción polémica, fue Aleix Espargaró, que nunca se esconde para ocupar sobre estos temas y que siempre ofrece puntos de vista interesantes. El de Aprilia explicó que, para él, los comisarios no "están al nivel", y criticó su inconsistencia, un aspecto recurrente a la hora de hablar de este tema.

"Ya se lo dije ayer a Dorna, en la Comisión de Seguridad, con todo el respeto y la educación que tengo. Los comisarios no están al nivel", empezó diciendo el #41. "Seguro que se lo miran y se lo vuelven a mirar. Pero no están al nivel. ¿Por qué esta tarde no se ha sancionado a Miguel? ¿Por qué se sancionó a Pecco? Hoy han llamado a Jorge Martín, cuando fue el mismo accidente con Pecco y Marc en Portugal y allí no pasó nada. Nunca sabes por dónde van a salir. Mi opinión es que lo hacen tan bien como saben, pero no es suficiente. Está muy lejos del nivel que requiere MotoGP".

Así, el de Granollers hizo una analogía entre la labor de los comisarios y la suya como piloto, sobre qué pasaría si no cumple con los objetivos marcados: "Si termino el último en cada carrera, a pesar de esforzarme al máximo, seguro que no estaría aquí cuatro años porque alguien me remplazaría".

De esta forma, para Espargaró, los comisarios tienen que actualizarse a la época actual, e incluso dio nombres para ser el próximo máximo responsable del Panel: "Intenté dar mi opinión a Dorna. Los comisarios llevan más de 20 o 25 años sin correr; necesitamos alguien que conozca este deporte más de cerca, que sea más reciente. Que entienda los estilos de pilotaje, los tipos de gomas. Podría ser Cal Crutchlow, podría ser Pirro; alguien que hace poco que ha corrido y que entienda estas motos. No hace falta que haya ganado. Los pilotos nos volvemos locos por esa inconsistencia", remachó.