Espargaró: "Solo tenía ganas de salir y demostrar a todos que voy muy rápido"

El corredor nacido a cinco escasos kilómetros del circuito advirtió en la previa que llegaba a su carrera de casa en el mejor momento de su vida y que no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad que la vida le ha puesto delante tras tantos años picando piedra.

El de Aprilia dominó con mano de hierro la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Catalunya, arrancando palabras de admiración de sus rivales.

"Si la carrera hubiera sido hoy, Aleix habría ganado destacado, me ha sorprendido su rendimiento", dijo Enea Bastianini, tres veces ganador este año.

"Aleix está en un momento fabuloso y la Aprilia ha mejorado muchísimo, realmente es un claro candidato a ganar", se sumó Bagnaia, que llega con su Ducati de ganar en Mugello.

Al final del día, le preguntaron a Aleix si se sentía el rey del mundo… "es increíble, tengo a 30 periodistas a mi alrededor y está jugando Nadal en Roland Garros", exclamó el de Aprilia.

"Cuando decimos que lo difícil es luchar por las plazas traseras, caerte y tener que levantarte, no es un tópico, es la pura realidad. Estando delante no sufres, estás relajado, te lo pasas bien y disfrutas. Es el gran premio de casa pero no siento ninguna presión, solo tenía ganas de salir a la pista y demostrar a todos que voy muy rápido, y poder hacerlo porque la moto te acompaña es un lujo. Estoy tranquilo", valoró.

Con el doblete de Aprilia al final del día este viernes, le pidieron a Aleix si veía alguna opción de conseguir un 1-2 histórico el domingo en la carrera.

"Veo que ya nos saltamos el sábado (risas). Ojalá, sería brutal conseguir un doblete de Aprilia el domingo, pero esta pista es muy difícil, la caída del neumático es muy alta, patina mucho la rueda y aunque en este deporte se trata de ir rápido, no siempre gana el más rápido, y esta es una de las pistas en las que ser el más rápido no te garantiza ganar, aunque te da muchos número, claro. Hay que trabajar bien y lograr llegar a final de carrera con suficiente neumático para tener opciones, esta pista devora las gomas".

"Hemos sito constante, con la goma media he sido muy rápido, he sido superior diez vueltas, pero hay que ver a partir de la vuelta once o doce, nadie ha llevado este viernes las gomas hasta el final, lo veremos mañana en el FP4 si aguantan".

Aleix ha dejado, este año, de ser el chico simpático de Aprilia que siempre opinaba de todo y daba titulares, pero que no inquietaba a sus rivales.

"Lo dijo Rivola cuando ganamos en Argentina, nos avisó que si seguimos así dejaríamos de caer bien. Livio Suppo dijo que si no pueden ganar ellos el campeonato (Suzuki) le gustaría que lo ganara yo, y esas cosas hacen ilusión. La verdad es que todo lo que está pasando este año es muy extraño y si seguimos ganando lo seguirá siendo".

"Ganar aquí el domingo sería brutal, nunca he subido al podio en Barcelona, así que imagínate ganar aquí, que nadie me busque el lunes en los test", bromeó.

Bastianini, además de admitir que estaba sorprendido por las prestaciones de Aleix y que hoy hubiera ganado la carrera, dijo también que solo era viernes y que la motivación no te hace ganar unas décimas.

"Suscribo absolutamente lo que ha dicho Enea, pero prefiero haber hecho lo que he hecho yo hoy, que no lo que ha hecho él. Todo el mundo te dice hoy es solo viernes, sí, es verdad, pero prefiero tener mi ritmo que el suyo, y el domingo, veremos", zanjó.