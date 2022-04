Aleix Espargaró: "Me gustaría seguir dos años más con Aprilia"

Cargar el reproductor de audio

Aleix Espargaró logró el pasado domingo su primera victoria en el Mundial y también la primera para Aprilia en la clase reina, lo que le convierte en parte de la historia de la casa de Noale.

Tras muchos años de trabajo y sufrimiento, la moto italiana, que llegó a MotoGP en 2015, pudo sumar su primer gran éxito, fruto de la confianza mutua entre el piloto y los ingenieros de la marca.

"Sin duda la confianza que tenemos mutuamente es una de nuestras fortalezas, siempre hay que creer. Antes creía que podía ganar y ahora sé que puedo ganar, siempre he sido positivo y tengo la sensación desde hace dos años de que estoy pilotando mejor que nunca, cuando decía que era de los que mejor estaba pilotando es que lo sentía así, seguramente todos los pilotos lo piensan, pero yo no lo decía porque sí".

"Pero no vale solo con tener esa sensación, necesitas tener una buena moto y Aprilia este año me ha traído una muy buena moto, por la velocidad que tenemos creo que será un buen año para nosotros".

En la previa de Indonesia, le preguntaron al mayor de los Espargaró quién iba a ganar primero una carrera de MotoGP, si él o su hermano Pol, y Aleix no tuvo dudas al decir que iba a ser él. Algo sabía en ese momento que no compartió.

"Yo ya en la pretemporada me sentí muy fuerte, fue capaz de ser muy fuerte en distintos circuitos todos los días, no solo a una vuelta, con muy buen ritmo. En Qatar tuve la sensación, y la sigo teniendo, de que fue el más rápido de todos y no lo aproveché, no hice una buena carrera. Un cuarto siempre está bien, sumas puntos, pero tenía mucho más nivel de lo que hice".

"En Indonesia tenía ritmo si no es por la lluvia, también tenía opciones de ganar, yo lo veía muy cerca, tenía más velocidad que nunca en mi vida. En Argentina, que no es mi Aragón, la última vez que corrí allí acabé décimo, pero este año es distinto, tengo la velocidad y la Aprilia está funcionando muy bien. Estaban todos los ingredientes y solo era cuestión de juntarlos".

Con 32 años, Aleix acaba contrato a final del curso y está a la espera de iniciar las negociaciones para renovar con Aprilia que, en Indonesia, ya le comunicó el interés por hacerlo.

"Me gustaría seguir dos años más, sobre todo por ser justo conmigo mismo, llevo muchos años aquí sufriendo y luchando por estar entre los diez mejores y ahora que soy de los mejores creo que me merezco disfrutar el momento y correr dos años más".

"Aún no hemos empezado a hablar con Aprilia, pero espero y deseo que valoren mi trabajo y el nivel que tengo ahora y me ofrezcan el contrato que creo que me merezco. Creo que se va a mover todo bastante este año, todos los pilotos terminan contrato este año y creo que cuando empecemos las carreras de Europa comenzarán los movimientos", aseguró.

No habiendo estado nunca en toda su carrera luchando por una victoria, sorprendió la buena gestión que hizo el de Aprilia en Termas.

"Me sorprendí también un poco a mí mismo, en la crono estaba muy tranquilo, el sábado no tenía nervios, tenía mucha autoconfianza y ya el sábado por la tarde les dije al equipo, en la reunión técnica, que bolas de partido tan claras no había tenido nunca ninguna igual en mi carrera, mañana voy a ganar. Todos se miraron entre ellos como pidiendo calma".

"Me esperaba una carrera muy distinta, Jorge (Martín) me sorprendió, fue muy competitivo al principio, pero lo gestioné bien, sabía que tenía más. Los últimos parciales de la última vuelta estaba muy, muy nerviso, en la última curva no pude frenar bien, no tenía tacto, pero durante la carrera creo que lo llevé bastante bien", explicó.

Para Aleix Espargaró, la victoria del domingo es más una recompensa que sacarse una losa de encima.

"No era una obsesión ganar, no. Yo soy un chico muy afortunado, mi sueño era tener una familia, la tengo y es impresionante, trabajo en lo que es mi pasión, también voy en bicicleta, llegar en una carrera primero a la meta o no, no cambia nada, pero sabía que podía conseguirlo ahora y eso me ha dado mucha confianza en mí mismo para lograrlo".

Tras la victoria, apuntó a que en Valencia se podía conseguir algo grande, como postulándose al título.

"Siento dentro de mí que tenemos un paquete técnico muy bueno, estoy pilotando a un gran nivel, hemos ganado y lideramos el Mundial, el campeonato está muy abierto, no hay un favorito claro, no pienso en el título, pero dije que en Valencia podemos hacer algo grande porque creo que la temporada puede ser buena y luchar por algo importante".

Por último, Aleix Espargaró destacó el trabajo en Noale.

"Lo que más ha cambiado en Aprilia es el orden, con Massimo (Rivalo) llegó gente nueva, pero en Noale ya teníamos gente muy buena, pero lo que cambió fue el orden, Romano (Albesiano) tenía que hacer demasiadas cosas antes, cuando se ha centrado solo en el desarrollo ha sido capaz de hacer una moto ganadora", zanjó el de Granollers.

(Pulsa en 'Versión completa' al final el artículo si aquí no te aparece el reproductor del podcast)