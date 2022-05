Aleix Espargaró: "Rins sería un muy buen fichaje para Aprilia"

Cargar el reproductor de audio

Durante años, Aleix Espargaró estuvo suspirando por un equipo satélite para Aprilia, donde llegó en 2017 para liderar un proyecto empezando desde una hoja en blanco y que, seis años después se ha convertido en ganador. Esa súplica del corredor español se hizo realidad este viernes en el paddock de Mugello, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Italia y donde el equipo RNF Racing anunció el final de su asociación con Yamaha y que a partir de 2023 competirá con dos motos Aprilia.

"Esta noticia es muy importante, no sé decir bien el por qué, pero me hace una ilusión especial. En el 2019 el equipo de Razlan (Razali, dueño del RNF) ganó cinco o seis carrera con Franco Morbidelli y Fabio Quartararo, si en ese momento les hubieran dicho de dejar Yamaha para llevar Aprilia hubieran dicho que ni locos, y ahora están dejando una moto que el año pasado fue la campeona del mundo por nuestras motos, así que algo habremos hecho bien y a mí me hace una ilusión brutal", explicó Aleix Espargaró este viernes al final de la jornada de entrenamientos, en la que, precisamente, fue el piloto más rápido del día.

La noticia llegó justo al día siguiente de confirmarse que Aprilia ha renovado por dos temporadas a sus dos pilotos, Maverick Viñales y el propio Aleix, demostrando que tienen plena confianza en el piloto de Granollers, que cumplirá 33 años a finales de julio y seguirá en la casa de Noale hasta pasados los 35, como mínimo, liderando el desarrollo de una moto que ha pasado de ser la última de la fila a convertirse, ahora mismo, en una de las más fuertes de la parrilla.

Ahora, con el equipo satélite confirmado para 2023, Aprilia deberá, junto al RNF, buscar dos pilotos para completar la alineación del próximo año. ‘El capitano’, como llaman en el box a Aleix, seguro que será consultado al respecto.

"Más que dar un nombre, y esto ya lo he hablado con Massimo (Rivola, el CEO del equipo Aprilia) es que fuera un junior team, eso tiene que ser un equipo de formación, por el ADN de Aprilia, por los equipos que tiene en la alineación oficial, tiene que ser un equipo donde se formen pilotos jóvenes, con buen material, porque van a tener buenas motos, pero sin la presión de estar en el box de fábrica. Eso es lo que me gustaría".

Sin embargo, la coyuntura en el mercado de pilotos, con la marcha de Suzuki a final de temporada, ha cambiado completamente.

"Así es, con esta situación va a haber pilotos con más experiencia disponibles, quizá tendrán que encontrar un poco un mix entre un piloto con mayor bagaje y otro más joven. Solo te diré que, entre los pilotos jóvenes, no solo de ahora, que de hecho le está costando un poco, siempre me ha gustado mucho Raúl", sugirió Espargaró en referencia a Raúl Fernández, debutante este año en la clase reina con Tech3-KTM.

El que también entraría en esa relación de combinar a un joven con otro corredor más veterano, podría ser Alex Rins, sin equipo ahora mismo para 2023.

"Creo que sería bueno que Razlan tuviera un junior team, pero no hay que ser tonto. El mercado está como está, hay muchas opciones, Rins es un piloto con un talento enorme y del mismo modo que me la jugué diciéndole a Rivola que trajera a Maverick, creo que me la jugaría con Rins, porque es muy bueno. Sería un muy buen fichaje para Aprilia, sin duda sería un piloto que nos podría ayudar mucho en el desarrollo de la moto", concluyó.