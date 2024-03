Aldeguer: "En Qatar sentí un poco la presión"

Las últimas dos semanas han sido bastante movidas para Fermín Aldeguer. El piloto murciano arrancó la temporada 2024 de Moto2 como máximo candidato al título después de lo bien que acabó la pasada campaña, pero el domingo, en la carrera larga, fue uno de los más afectados por la degradación de los nuevos neumáticos Pirelli. Así, mientras que su compañero en el SpeedUp, Alonso López, ganó la carrera, él tuvo que conformarse con terminar 16º, fuera de la zona de puntos.

Sin embargo, antes de viajar a Portimao para el GP de Portugal de este fin de semana, la balanza se equilibró para el español, ya que se confirmó la noticia adelantada por Motorsport.com de que subirá a MotoGP en 2025 de la mano de Ducati. Un acuerdo que le dará estabilidad en la clase mayor y en la mejor moto al menos por los próximos dos años, aunque es ampliable a más campañas.

Así, este jueves Aldeguer pudo participar en la rueda de prensa de pilotos de MotoGP para comentar su fichaje por la casa de Borgo Panigale. Mostró su felicidad, y también comentó que llegó a sentir cierta presión en Losail, y que sin ella es ahora cuando empieza su campaña 2024, en la que quiere ganar.

"La verdad es que estoy muy contento de anunciar que subiré a MotoGP en 2025. Pero ahora es el momento de mantenerse concentrado en Moto2", empezó diciendo. "En Qatar sentí un poco esa presión, porque todo el mundo iba hablando, iba diciendo que yo era el favorito. Y sí, así lo siento también, pero tengo que ser capaz de gestionar bien toda esta presión. Ahora, con el anuncio, es donde arranca mi temporada, en Portimao, con muy buenas sensaciones. La verdad es que estoy muy contento".

"Firmé el contrato con Ducati hace dos meses, pero queríamos esperar un poquito más para realizar este anuncio. Pero yo dije, a ver, tarde o temprano vamos a tener que hacerlo. Hagámoslo ya y así puedo mantenerme concentrado en mi categoría, mantener la concentración plena en la competición, no en el futuro", explicó posteriormente sobre el 'timing' del anuncio.

En la rueda de prensa también estaba Pedro Acosta, y ambos pilotos pudieron comentar una foto de ambos compitiendo juntos de niños, que esta semana se viralizó al ser publicada por las redes sociales del Mundial de MotoGP.

"Recuerdo la foto, fue en el Circuito de Cartagena. Entrenábamos siempre juntos, con nuestra escuela. Llevo toda mi vida luchando contra Pedro, que es un piloto muy trabajador y con mucho talento. Me siento muy contento de haber competido contra él en Moto2 y de hacerlo también en MotoGP", siguió Aldeguer.

Después, el de La Ñora detalló cómo quiere afrontar el año sin la presión mental de buscarse un asiento para 2025: "Para dar el salto a MotoGP, tengo que ser capaz de cosechar más [información] sobre cómo gestionar todo tipo de situaciones, también a nivel mental. Pero tenemos que esperar a ir consiguiendo sensaciones con la moto, porque la MotoGP es una moto completamente distinta con respecto a la Moto2 o la Moto3. Tengo que esperar a que llegue ese momento, e irme fijando en los pilotos más rápidos".

"Ahora tengo el contrato, tengo que ir carrera a carrera y disfrutando de este momento. Estamos en disposición de hacer una buena temporada y de luchar por el título. Por mi parte, es fácil no pensar en MotoGP, sino mantener la mentalidad y la concentración que teníamos a finales de la temporada pasada".

Por último, Aldeguer habló de los problemas con los compuestos Pirelli en Losail: "Estoy preparado para solucionar el problema, al 100 por 100. No rodamos muchas vueltas con estos nuevos neumáticos, y es importante dar más para conseguir más información. Porque no sabemos exactamente qué ocurrió en la carrera. El viernes y el sábado me encontraba muy bien, pero en la carrera mi neumático acabó destrozado, el delantero. No sabemos, tenemos que ver aquí si es una cuestión de setting o de mi estilo de pilotaje. En los tests de Portimao, Jerez o Valencia no hubo este problema en ningún momento", finalizó.