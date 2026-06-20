Ogura: "Estoy más contento con la cronometrada, que con la sprint"

El japonés, novato del año en 2025, ha dado un paso adelante esta temporada, y esa mejora se está haciendo más evidente que nunca este fin de semana. El viernes fue el más rápido y rebajó el récord del trazado, y el sábado, en un segundo intento de vuelta rápida de vértigo, pudo celebrar su primera pole position en la categoría de las motos pesadas.

Una pole que, por lo demás, supone la primera para un corredor nipón desde la que Takaaki Nakagami se adjudicó en el Gran Premio de Teruel, en 2020, el año del Covid. Sobre el papel, arrancar sin nadie delante supone una ventaja importante que le iba a facilitar, al menos un poquito, el trabajo de remontar al que está abonado el corredor del equipo Trackhouse.

A diferencia de Pecco Bagnaia, el ganador, Ogura optó por colocar la especificación de goma media trasera en su Aprilia, circunstancia que muchos consideraron un error, a posteriori. Él, sin embargo, no señaló a esa elección como el elemento que le impidió poner en riesgo la victoria de Bagnaia. Sí lo fue, sin embargo, la limitación que le transmitió el neumático delantero.

"El rendimiento de la goma media trasera ha sido bueno; la limitación la encontré en el delantero", desveló Ogura, siempre austero en sus apariciones delante de los periodistas, por más que acabara de lograr su mejor resultado en una prueba corta. "El problema es que me faltaron las sensaciones con el tren delantero. Pero, a pesar de ello, podemos estar contentos de cómo fue", comentó el corredor de Kiyose.

Hasta ahora, al futuro piloto de Yamaha se le habían atragantado mucho más las cronometradas que las carreras, en las que conseguía llegar desde atrás, y dar miedo en las últimas vueltas. Seguramente por eso le dio incluso más valor a la pole, que al segundo puesto en la sprint. "Estoy más contento por cómo fue la cronometrada que por la sprint. Siempre fue uno de mis talones de Aquiles", ahondó el nipón, que con vistas a este domingo plantea batalla siempre que pueda afinar el segundo y el tercer sector: "Hay dos o tres curvas en las que puedo mejorar en cuanto a estilo de pilotaje".