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Ogura: "Probablemente, este sea el podio más importante de la temporada"

Ai Ogura hizo otro buen final de carrera en Sachsenring para acabar segundo este domingo, en una pista que se le resistía.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Después de ser segundo en la sprint de Assen y de ganar la carrera larga del Gran Premio de los Países Bajos, muchos ojos estaban puestos en Ai Ogura este fin de semana. Pero desde el arranque de la acción en pista en Sachsenring, se vio que al japonés le iba a costar más que en las últimas carreras.

La pista del Gran Premio de Alemania no es una de las predilectas para el talento nipón, aunque pudo sacar rédito de la clasificación del sábado. Las Trackhouse volvieron a mostrarse por delante del equipo oficial, concretamente de Jorge Martín con la lesión de Marco Bezzecchi, y Ogura fue quinto en la parrilla de salida, justo por detrás de Raúl Fernández.

En la sprint del sábado, el corredor nacido en Kiyose terminó cuarto, por detrás de Fabio Di Giannantonio. Este domingo, en la carrera larga, la salida le posicionó delante del italiano, y detrás de su compañero de equipo. La caída de Alex Márquez le metió en el podio. Y finalmente, un buen final de carrera como siempre logra, como tiene acostumbrado ya Ogura, le permitió superar a Fernández para terminar segundo, un magnífico resultado que no esperaba.

"Estoy muy contento con cómo ha ido hoy. Ha sido un domingo mejor de lo esperado, así que podemos sentirnos muy contentos por este podio, por este segundo puesto. Me ha resultado difícil adelantar a Raúl, pero al final hemos podido, para tener un ritmo adecuado al final", empezó diciendo a la realización internacional de MotoGP.

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En DAZN, incluso dijo que este podio es, para él, el resultado más importante que ha logrado hasta ahora en 2026: "Estoy contento con cómo ha ido hoy. Probablemente, este sea el podio más importante de la temporada. Sachsenring siempre me ha costado, tradicionalmente. Así que un segundo puesto aquí, detrás de Marc Márquez, significa muchísimo para mí y para todo el equipo".

"Creo que el punto más importante del fin de semana era la clasificación. Conseguí una buena posición, y eso fue muy importante. Y tuve una buena salida, tanto en la sprint como en la carrera principal. Y he podido tener una mejor posición al principio de la carrera. Eso ha sido muy importante. Luego solo he tenido que hacer mi trabajo, manteniendo el ritmo".

Esta segunda plaza le deja, también, segundo de la clasificación general de pilotos, a 14 puntos de Jorge Martín y delante de Marc Márquez y Marco Bezzecchi. Cuestionado sobre si todo es posible de cara a pelear por el título, no quiso mojarse: "Sí, quizás", dijo entre risas y escuetamente.

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