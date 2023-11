Acosta, contento en su debut en MotoGP: "La primera caída ha sido por cabezón"

El primer día de Pedro Acosta en MotoGP ha resultado más que satisfactorio. En medio de muchas miradas que apuntaban a la primera salida a pista de Marc Márquez con la Ducati de Gresini, otras tantas estaban puestas en el debut del murciano como piloto de la clase reina, montando la GasGas de Tech3. Y el reto inicial ha sido pasado con nota.

Tras una primera salida a pista para empezar a conocer cómo son las motos pesadas, el 'Tiburón' de Mazarrón fue ganando en soltura durante toda la jornada, para comenzar su adaptación. Poco a poco, se fue encontrando mejor hasta que, durante la tarde, bajó su tiempo hasta el 1:30.476, con el que finalizó 18º justo por delante de Alex Rins. Únicamente una caída final pareció emborronar un poco su día, afortunadamente sin consecuencias físicas para el #31, su nuevo dorsal.

Así fue el test de Valencia de MotoGP: MotoGP Test Valencia: Márquez brilla en su debut con Ducati; lidera Viñales

Tras bajarse de la MotoGP, Acosta no pudo disimular su alegría al habérselo pasado "muy bien", tanto como para dar por buena su baja posición en la tabla de tiempos, algo que no le suele gustar. El español explicó sus sensaciones y el plan que habían seguido durante el día.

"Me lo he pasado muy bien hoy", empezó diciendo. "Lo digo muchas veces, no me gusta estar el 20º, pero hoy sí que le saco lo positivo. Hemos estado casi todo el día a menos de un segundo, o un segundo y poco. Hemos quedado a 1.2 segundos, hemos estado cerca de los 15 primeros, entonces hoy sí que me voy muy contento".

"La moto iba muy bien. Corría mucho. Mira que en la primera salida hemos decidido no tocar botones, no tocar nada, que fuera una moto lo más normal posible. Y la primera vez que he tocado un botón me he equivocado, he dado tres curvas con la moto arriba y no había manera [de bajarla]. Pero estamos contentos, los pasos que hemos dado han sido firmes. Lo que hemos ido mejorando se ha mantenido a lo largo del día. Era importante tener una base firme, de nada servía ir rápido y luego hacernos daño", siguió.

Después, Acosta explicó su caída del final de la sesión vespertina: "La primera caída ha sido por cabezón, porque aquí muchas veces una recta deja de ser una recta, y de la curva 1 a la 2, de la 6 a la 7, de la 11 a la 12, dejan de ser rectas. Y la mayoría del tiempo dejan de ser rectas. Entonces, me he quedado muy a la izquierda, no me ha dado tiempo a quedarme en la derecha, le he dado a un botón para desactivar un 'device'... No me ha dado tiempo a hacer tantas cosas. Sabía que iba cerrado pero en mi cabeza he pensado 'vamos para dentro'. Tenía que pasar, ha sido una tontería y ya sé lo que no hay que hacer".

Además, hizo hincapié en haber utilizado el dispositivo de salida de la KTM, para no dejar mucho trabajo pendiente para los test de febrero de Sepang: "Hemos estado usando el 'device' desde la segunda salida. La primera era ver cuánto corría, ver los frenos, y entender cómo es una MotoGP, por encima. Si yo hoy me quedo todo el día sin usar nada, sin empezar a entender la electrónica, voy a llegar a Malasia y tendré que empezar de cero otra vez. Me ha gustado coger esto desde el principio, que me fueran diciendo dónde se podía hacer la vida más fácil para activar o desactivar..."

"Voy a tener faena por delante. KTM está muy empeñada en hacer mejoras en invierno, todos los pilotos, la condición física", finalizó Acosta, dando a entender que tendrá unos meses ajetreados antes de volver a subirse a la moto.