Acosta: "Aquí nadie se había olvidado de quién era Márquez"

Pedro Acosta lleva años recibiendo el cariño del #93, con quien se le ha comparado desde que se coronó campeón del mundo de Moto3, hace solo tres años. En su primer curso en MotoGP, el murciano ya ejerce tácitamente de jefe de filas del grupo KTM, que le ha dado la batuta de su proyecto, una estrategia parecida a la que Honda hizo con Marc Márquez en el estreno del catalán en la categoría de las motos pesadas (2013).

En Aragón, los dos fenómenos volvieron a coincidir en el cajón, y todas esas flores que el de Cervera (Lleida) le había tirado antes, Acosta se las devolvió cuando se le preguntó por el triunfo logrado por su compatriota 1043 días después de la última vez.

"Aquí nadie se había olvidado de quién era Marc Márquez. Le echó muchas narices a la recuperación que hizo. Él es de los pocos que, tras lesionarse, no tenía ninguna necesidad de volver a correr. Podía haberse ido a casa. Pero lo que ha hecho le define como persona", concedió el corredor de GasGas, contento por el resultado, pero no satisfecho, consciente de que esa tercera posición no fue tanto por méritos propios como consecuencia de la desgracia ajena. En este caso concreto, la de Pecco Bagnaia y Alex Márquez, que circulaban por delante hasta que se enredaron a cinco vueltas del final, y terminaron rodando por la tierra.

"Es verdad que hemos tenido un golpe de suerte, pero hay que estar allí. No es de la forma en que me gusta subir al podio, pero tampoco le voy a decir que no", declaró Acosta, tras sumar su tercer podio, el primero desde abril (Austin).

Tras un inicio de Mundial espectacular, el fabricante austríaco se metió en una maraña técnica de la que no pudo salir, hasta que hace un par de semanas optó por dar un volantazo, volver atrás y recuperar una configuración de su moto algo menos afilada pero más estable.

"Espero que esto sea un punto de inflexión. Aquí volvimos a una moto que conocíamos, que tal vez no fuera la más rápida, pero que sí es consistente. Hemos empezado otra vez, y este es el primer escalón de una escalera muy larga. Hemos de colocar bien los cimientos para ir para arriba", zanjó Acosta, que con este resultado ha ganado dos posiciones en la tabla general, en la que dispone de tres puntos de margen sobre Brad Binder, su futuro compañero en KTM.