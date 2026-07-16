DAZN seguirá siendo la casa de MotoGP en España hasta 2030

¡Ya es oficial! DAZN seguirá siendo la casa de MotoGP en España durante, al menos, otras cuatro temporadas más. La plataforma de streaming ha llegado un acuerdo para renovar los derechos de retransmisión del Mundial de Motociclismo en territorio español hasta 2030 como mínimo para que los fans puedan seguir disfrutando cada fin de semana de las exhibiciones de Marc Márquez, Jorge Martín, Raúl Fernández, Alex Márquez, etc.

Este nuevo contrato además amplía la presencia de DAZN en la península ibérica, ya que pasará a emitir el campeonato por primera vez en Portugal, hasta al menos 2031.

El acuerdo consolida a DAZN como la casas de MotoGP en España después de siete años ofreciendo el campeonato. Con esta renovación, la plataforma superará la década como socio audiovisual de MotoGP en el mercado español.

¡Y obviamente esto no queda en MotoGP! Los aficionados que contraten los servicios de DAZN para también podrán seguir disfrutando de todas las sesiones de Moto2 y Moto3.

Todas las sesiones tanto de MotoGP, como Moto2 y Moto3 incluidos los entrenamientos, clasificaciones, carreras sprint y grandes premios, se podrán ver en vivo y en directo en DAZN, además de contar también con el contenido bajo demanda para verlo en diferido.

En cuanto a la cobertura, no habrá cambios en el equipo habitual de retransmisiones en España. Pablo Juanarena continuará al frente de la narración, acompañado desde el paddock por Izaskun Ruiz y Pol Espargaró, mientras que Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Carlos Checa seguirán aportando su análisis técnico durante los fines de semana.

Óscar Vilda, CEO de DAZN Iberia, destacó la importancia del acuerdo: "MotoGP forma parte del ADN de DAZN y estamos muy orgullosos de ampliar nuestra relación con MotoGP para seguir ofreciendo el campeonato a los aficionados de España y expandirlo a Portugal durante los próximos años".

Por parte del campeonato, Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP, dijo: "Estamos encantados de prolongar nuestra colaboración con DAZN en España y ampliar nuestra asociación a Portugal. Damos mucha importancia a seguir trabajando con partners contrastados y de gran calidad que ofrecen una experiencia increíble a los aficionados, mostrando lo mejor de este deporte. La cobertura de MotoGP en DAZN es completa y de gran calidad, y llega a una audiencia impresionante; en este periodo de crecimiento para MotoGP, nos ilusiona seguir trabajando juntos para que este deporte siga creciendo aún más".

Salida de MotoGP en Sachsenring Foto de: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images