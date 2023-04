La plataforma líder mundial de contenidos deportivos aterrizó en España hace ya cuatro años, y desde entonces no ha dejado de crecer su oferta de contenidos, que ahora incluye, además de MotoGP, que fue su plato estrella el primera año, la F1, la Liga, la Premier el WorldSBK o el fútbol femenino, entre otros muchos deportes.

Este año, además, DAZN España estrena, coincidiendo con el nuevo formato de fin de semana de MotoGP, un nuevo y espectacular plató virtual, mejores contenidos y un comentarista estelar, Dani Pedrosa, que en su debut el pasado fin de semana triunfó por todo lo alto.

Unos esfuerzos que, según el SVP de contenidos de la plataforma para España, Quim Domènech, justifican los incrementos de precio de la subscripción.

DAZN arrancó en 2019 con la temporada MotoGP con un coste de 4,99 euros mensuales. En marzo de 2020 la cuota subió a 9,99 euros y este año el incremento ha alcanzado los 12,99 euros del paquete Esencial, que incluye las motos, o los 24,99 del Total, donde se pueden ver todos los deportes y una exhaustiva variedad de contenidos bajo demanda.

Este incremente, aparentemente, no fue muy bien recibido por la comunidad de aficionados en las redes sociales, donde se criticó abiertamente la nueva tarifa y se detectó una supuesta huida de subscriptores que, en la realidad, no ha sido tal, asegura Domènech en conversación con Motorsport.com.

Dani Pedrosa, nuevo comentarista de DAZN para MotoGP Photo by: DAZN

Con los datos en la mano es difícil saber el número real de consumidores de MotoGP en televisión, ya que mientras Movistar sí da cifras, la política de DAZN es no facilitar audiencias.

"Como es sabido, con este tipo de datos intentamos mantener la confidencialidad, pero sí hay algunos que se pueden compartir. Desde el año 2019, que empezamos con MotoGP, si nos situamos y lo vemos en perspectivas, DAZN ha subido en usuarios únicos un 62'1% la audiencia. Insisto, en usuarios únicos, personas que consumen MotoGP en 2023 respecto a 2019 el crecimiento ha sito por encima del sesenta por ciento. Si hablamos del presente año y de unos datos más recientes, comparando el inicio de la temporada pasada respecto a este año, y permite que te sume F1 y MotoGP, porque DAZN es la casa del motor en España, estamos en torno al 30% de crecimiento, en solo un año", comenta Domènech.

En España, las motos se pueden ver en DAZN y también en Movistar. "Las motos se ven en DAZN, y los usuarios de Movistar (que lo tengan contratado) tienen acceso y pueden disfrutar del contenido a través de su operador", puntualiza el ejecutivo.

Sin embargo, mientras la empresa de telefonía hace publicas sus audiencias, es imposible sumar a ellas las de la DAZN.

"Hay una audiencia del canal lineal, que la audita Kantar Media (empresa de recolección de datos) y consideramos que existe un terreno muy grande de mejora respecto a la medición de audiencias. Ahora esta empresa está empezando a considerar el consumo a través de las smart TV, pero una parte de consumo, cada vez más grande, que se realiza a través de los teléfonos móviles, ordenadores, segundas pantallas, etc. no los tiene en cuenta", explica.

"En DAZN tenemos acceso a todo el consumo que se hace OTT (visualizaciones totales desde cualquier dispositivo). Poner en común los datos de Kantar con los que tenemos nosotros, nos hace movernos en un terreno complicado. Son sistemas muy diferentes, ellos utilizan los audímetros que te dan una muestra estimativa, mientras que nosotros tenemos la información en tiempo real de todos los usuarios que están conectados en cada momento, tenemos un control directo de los datos reales", especifica.

Además del incremente de la cuota, los fans, en las redes sociales, demandaban poder elegir ver solo un producto, en este caso MotoGP, y no tener que contratar un paquete con otros deportes que, posiblemente, no sigan o no les interesen.

"Hay una realidad evidente, cuando se introduce un cambio de precio afecta y la gente puede reaccionar. Pero nosotros lo que sentimos es que la oferta de DAZN vale mucho la pena. Todo lo que tenemos, con todos los contenidos en directo y a la carta, pensamos que es una propuesta de mucho valor. Lo que percibimos mayoritariamente es que la gente lo que más valora es la calidad y variedad del contenido. Cuando entras en nuestra plataforma puedes estar horas y horas consumiendo producto, tanto en directo como a la carta, nos hemos adaptado a hacer una oferta competitiva, viendo como están en comparación las alternativas en el mercado".

Estudios de DAZN Photo by: DAZN

Lo que se percibe es que muchos usuarios demandan un paquete para ver solo las motos, con un precio más reducido. Pero la posibilidad de un paquete solo motor (F1 y MotoGP), no parece que esté en los planes de la plataforma.

"Creo que el paquete 'DAZN Esencial’ se adapta a esto, ahora mismo en ese paquete está MotoGP, F1, la Premier, la Euroliga de baloncesto, creo que ese paquete ya lo tenemos. De todos modos estamos constantemente analizando cómo podemos mejorar nuestra oferta y cómo adaptarnos a las necesidades de los consumidores. Desde el primer día hemos puesto al fan en medio y todo este nuevo proyecto MotoGP está muy pensado, de verdad, para que el espectador lo disfrute al máximo, para que sienta que está cerca de la acción, con periodistas y cámaras en el circuito acercándonos a los pilotos y creando contenidos, en directo, bajo demanda, en redes sociales, Twitch… tenemos la sensación de que con todos estos cambios estamos diciendo: qué necesita la audiencias, qué necesita el aficionado para disfrutar de MotoGP".

Por tanto, hay que entender que no ha habido un impacto negativo en la audiencia por los cambios de tarifas.

"Por las audiencias, podemos confirmar que la gente sigue consumiendo y disfrutando MotoGP, es una realidad. El dato más significativo es el aumento del 30% este año con respecto al pasado (las tres primeras carreras de F1 y las dos de MotoGP sumadas)", insiste.

"Precisamente todos los acuerdos que tenemos con Movistar y otras compañías son para que los aficionados puedan tener más opciones y acceder a los contenidos directamente, con nosotros o a través de sus operadores de telefonía. Nosotros sentimos que cada vez tenemos una mejor oferta, más variedad y diferentes paquetes. La sensación real es que la gente lo agradece, no hemos percibido que se haya producido una fuga de fans de MotoGP", zanja Domènech.