Darryn Binder, sin presión: "No tengo que demostrar nada a nadie"

Darryn Binder se postuló en el Gran Premio de Indonesia como uno de los mejores rookies de lo que llevamos de temporada. Sin embargo, el recién llegado de Moto3 disputó sus dos primeras carreras en la categoría reina con una reputación cuestionable a la espalda, debido a una conducción que el resto de rivales considera "demasiado agresiva".

El estilo del sudafricano fue inicialmente criticado por otro debutante en MotoGP. Remy Gardner consideró que fue un "desastre" a la hora de pelear por el 15º puesto en Qatar. Sin embargo, durante un GP de Indonesia protagonizado por la lluvia, Binder pasó del 23º puesto en la parrilla a terminar décimo en su primera carrera de MotoGP en estas condiciones.

El rookie aseguró que "lo hizo lo mejor que pudo", y que el 10º puesto "es mejor que nada".

"Yo estoy contento con cómo fueron las cosas", confirmó. "Realmente no tengo nada que demostrarle a nadie al final del día".

"Me han dado esta oportunidad y estoy tratando de aprovecharla al máximo, tratando de hacer lo mejor que puedo cuando estoy ahí", aseguró Darryn.

Cuando se le preguntó si sentía que este resultado ayudó a demostrar que algunos escépticos estaban equivocados, Binder fue firme: "Yo estaba luchando contra mis rivales, pero de ninguna manera siento que estaba fuera de control".

"Lo más cerca que estuve de un piloto fue cuando mi hermano me pasó por dentro y me asusté un poco", describió.

"Yo sentí que estaba haciéndolo razonablemente bien, ya que tenía en cuenta cómo fue en Qatar. Cuando me acercaba a los pilotos estaba como 'Ahora no es el momento de cometer errores tontos' porque había muchos pilotos que estaban tratando de pasarme y yo estaba pensando: 'si cometo un error, me van a criticar otra vez'', confesó.

El hermano mayor de Binder, Brad Binder, terminó por delante con un octavo puesto sobre su KTM de fábrica. Ahora, ambos emprenden un viaje hacia la próxima cita de la temporada, programada el próximo fin de semana en Argentina.