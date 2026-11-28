MotoGP GP de Valencia

Daniel Pedrosa concluye su relación con KTM en MotoGP

El piloto español, que se retiró en 2018 como piloto de Honda en MotoGP, da por concluida ahora su etapa como probador del fabricante austriaco KTM.

Germán Garcia Casanova

Editado: 28 nov 2026, 9:12

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Dani Pedrosa, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: KTM

Este sábado por la mañana, justo antes del inicio del FP2 del GP de Valencia de MotoGP, Daniel Pedrosa anunció que deja de ser piloto de pruebas y desarrollo de KTM, fabricante con el que ha trabajado desde su retirada en 2018.

"Cada etapa tiene su propio propósito y su momento", explica el comunicado de Dani.

"Desde que dejé la competición activa en 2018, he dedicado los últimos ocho años a KTM, una marca distinta a cualquiera de aquellas contra las que competí durante mi carrera deportiva. Ha sido un reto tan complejo como apasionante, en el que he volcado toda mi experiencia, compromiso y ambición", continua Pedrosa, que anuncia su marcha 24 horas después de que lo hiciera Marc Márquez, su último compañero en Honda.

"Mi objetivo era ayudar a construir una KTM capaz de ganar carreras de MotoGP y, en este camino, dimos pasos muy importantes. Consolidamos una estructura de pruebas competitiva —que me permitió volver al máximo nivel en varias ocasiones como piloto invitado— y trabajamos de forma constante para aportar mejoras al equipo de carreras".

"MotoGP exige una evolución constante para seguir el ritmo acelerado del desarrollo tecnológico y de la competitividad. Con esa mentalidad, compartí ideas orientadas a aportar a la próxima etapa de MotoGP a partir de 2027. Para mí, competir también pasa por cuestionar los planteamientos establecidos y aprender de forma continua. Valoro mucho trabajar con altos estándares y una alineación compartida en el día a día, y crecer implica reconocer cuándo hacer cambios. Por eso siento que ha llegado el momento de cerrar mi etapa en KTM y mirar hacia nuevos retos".

"Me llevo ocho años de experiencia y crecimiento personal, y estoy agradecido a todas las personas que han formado parte de este recorrido, en especial a quienes compartieron el esfuerzo, las ganas de mejorar y la ambición por ganar, y con quienes he forjado amistades para toda la vida", concluye el comunicado.

Pedrosa seguirá como comentarista de televisión, faceta en la que está cosechando un gran éxito. Precisamente en la conexión con DAZN en directo, el piloto pudo explicar su decisión.

"Ha llegado el momento. Creo que hemos hecho un buen trabajo en los últimos años, pero también hay momentos en los que hay que hacer cambios. Y si no se dan esas visiones, si no van en conjunto, hay que entender el momento de tomar otro camino", dijo Dani, que casualmente anuncia su marcha un día después de Márquez. "Hay un montón de cambios este fin de semana en todos los sitios en este paddock, pero bueno, así son las cosas

De momento, no hay certeza sobre el futuro del piloto. "Esa es la superpregunta ahora. De momento no sé, lo que Dios diga", zanjó.

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