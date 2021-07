Pedrosa: “Me pregunto qué hubiera pasado de haber corrido con Yamaha”

Tres años después de su retirada, Dani Pedrosa podría reaparecer compitiendo en el Mundial de MotoGP como invitado de KTM, la marca para la que trabaja como piloto de pruebas y desarrollador, en el Gran Premio de San Marino, el 19 de septiembre.

Hasta ahora, el de Castellar se ha negado en redondo sistemáticamente a volver a medirse a los mejores pilotos del planeta, pero la marca austríaca, al parecer, está tratando de convencer al corredor para que, como parte de su trabajo de desarrollo de la RC16, compita en alguna de las carreras de la segunda parte de la temporada, algo que “no sabría decirte si sucederá”, asegura el propio Pedrosa.

El ex piloto de Honda, poco amante de relacionarse con los medios, concedió recientemente una entrevista a El Mundo, en la que habló sobre la posibilidad de volver a correr en la clase reina aunque solo fuera una vez.

“Después de mi última carrera [Valencia, 18 de noviembre de 2018] sí hubo días en los que sentí el deseo de correr”, admite Pedrosa.

“A mí me encantan las carreras, la competición y el sabor dulce de las victorias. Pero MotoGP es una incertidumbre constante: cualquiera puede ganar y cualquiera puede estar sufriendo en las posiciones de atrás. Es posible encontrarte con las dos caras de la moneda en un abrir y cerrar de ojos y hay que estar muy fino para permanecer en la cara buena”, reflexiona el español, ganador de 54 carreras en el Mundial, 31 de ellas en la primera clase.

“El interés que podría suscitar mi participación como wildcard sería para medir ciertos parámetros que no se puedan ver en los test”, continua Pedrosa, que cumple su tercer curso como probador de la marca austríaca. “En la primera fase como probador con KTM algo así no tenía sentido, porque debía centrarme en coger un buen ritmo. Ahora que empezamos a afinar detalles, podría ser interesante participar en alguna carrera. Pero no sabría decirte si sucederá".

Pedrosa ganó tres mundiales, uno en la categoría de 125cc (2003) y otros dos en la de 250cc (2004-2005), antes de fichar por Honda y debutar en MotoGP en 2006, donde permaneció 13 temporadas persiguiendo un sueño que nunca llegó a alcanzar, el de ser campeón del mundo de la máxima categoría, la guinda de un pastel que hubiera podido cambiar su carrera.

"Ese es un interrogante que me persigue. Todo lo que no sea responder con un sí parecerá una justificación por mi parte. Pero, ¿acaso todos los grandes investigadores de la historia lograron el Nobel? En 18 años en el Mundial logré un palmarés que me sitúa entre los mejores de este deporte. Esa primera casilla de MotoGP es la única que me faltó y, recordando aquella época de los cuatro fantásticos [Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo y el propio Pedrosa], siempre me he preguntado cómo hubiera cambiado mi carrera si hubiese competido al menos una vez con Yamaha”, algo que estuvo muy cerca de suceder en 2016, aunque al final la marca de los diapasones prefirió apostar por Maverick Viñales, cerrando la puerta a Dani, que renovó con Honda.

