Pedrosa: "Es un gran día, pero esto no cambia nada"

Por más que el piloto de KTM haya dado más vueltas que nadie al trazado andaluz, su falta de ritmo en condiciones de gran premio convierte su hazaña de este viernes en algo extraordinario. Dani Pedrosa fue el más rápido en el entrenamiento matinal, logrando por primera vez rodar por debajo de 1m 37segundos en un escenario que conoce como si fuera su casa hasta el extremo de tener una curva a su nombre. Por la tarde no pudo bajar ese registro, pero finalizó el noveno, quedándose a medio segundo de Aleix Espargaró, el más veloz.

La mayor parte de los test que ha realizado los ha hecho en Jerez; el último hace solo unos días. Eso le otorga una incuestionable ventaja respecto del resto de sus rivales, quienes, no obstante, no dudaron en ensalzarle.

"Estoy muy feliz. Fue algo inesperado, pero un gran día. Mis sensaciones fueron muy buenas. Nunca había rodado tan rápido aquí. Para mí, esto es un bonus", resumió Pedrosa, quien, sin embargo, no piensa cambiar su enfoque a pesar de estar mucho mejor de lo que había planeado. "Esto no cambia nada. Pero, claro, haberme metido directamente en la Q2 no es nada fácil, y ya es algo que me llevo", añadió el veterano de Castellar del Vallés (Barcelona), de 37 años.

El #26 lleva sin correr desde el Gran Premio de Estiria de hace dos años, en el que cruzó la meta el décimo después de que la prueba se neutralizara por un accidente en el que él se vio involucrado. Desde entonces, la intensidad en pista ha aumentado, y más aún con la introducción de las sprint. "No sé muy bien cómo afrontar los adelantamientos. Esta gente va muy rápido, ya desde la primera vuelta, sin casi tiempo para calentar", prosiguió el español.

Metido en su faceta de probador, el 'wildcard' fue el único de entre los corredores de la marca austríaca en incorporar la última versión del paquete aerodinámico de la RC16; un trabajo en el que Red Bull y su departamento de aerodinámica han tenido mucho que ver.

"Estamos probando cosas, sobre todo, aerodinámica. Me he podido dar cuenta de lo difícil que es seguir a alguien con estas motos. Esta carrera me sirve para desvelar interrogantes que surgen cuando ruedo", ahondó el catalán, muy claro cuando se le preguntó por el nivel del prototipo que lleva en Jerez: "Creo que es la mejor KTM que he conducido nunca".