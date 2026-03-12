Dall'Igna y Márquez suben el tono de la 'versión oficial de Ducati' tras la sanción en Buriram

Más de una semana después del sábado del Gran Premio de Tailandia, que encumbró a Pedro Acosta a su primera victoria en un Sprint de MotoGP tras una sanción a Marc Márquez que le privó de un triunfo que tenía en el bolsillo, tanto el piloto de Ducati como el máximo responsable del equipo, el ingeniero Gigi Dall'Igna, endurecieron sensiblemente la 'versión oficial' de la escudería italiana.

Durante la Sprint de Buriram, Acosta adelantó a Márquez varias veces, devolviendo el catalán los ataques del murciano en todas esas maniobras. En la última curva de la penúltima vuelta, en la entrada a la recta de meta, el de KTM intentó por enésima vez adelantar a la Ducati #93, y como en las anteriores ocasiones, Marc le devolvió la moneda, aun que esta vez el 'Tiburón' hizo contacto con la estribera izquierda de Márquez, que según la Dirección de Carrera, no dejó espacio y sacó de la pista a su oponente.

A raíz de eso, la DC tomó la decisión inmediata de castigarle con devolver la posición. El problema es que Marc no vio el mensaje hasta la última curva de la última vuelta, por lo que no tuvo la oportunidad, cuando dejó pasar a Acosta, de volver a adelantarle.

Tras la carrera Márquez se mostró contrariado, pero no quiso hacer leña y se ciñó a un discurso preparado: "Mi opinión es que Dirección de Carrera decide. Yo me limito a seguir las normas", dijo el catalán, en la línea de la versión oficial que difundió Ducati: "La aceptamos pero no la compartimos", en referencia a la sanción.

Dall'Igna: "Una decisión cuestionable de los comisarios"

Esta semana, sin embargo, tanto Gigi Dall'Igna como Marc Márquez, ha ahondado en el tema, endureciendo un poco el tono.

En su habitual resumen del gran premio en su cuenta de LinkedIn, donde aparece como 'General Manager Ducati Corse y Ducati Motor Holding', Dall'Igna habla del fin de semana, y también de la sanción que privó a Márquez de la victoria en la sprint del sábado, que califica de "decisión cuestionable".

Luigi Dall'Igna, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Era un gran premio que sabíamos que teníamos que gestionar con inteligencia. Marc estaba haciendo exactamente eso, poniendo toda su mente y corazón en ello. Sin embargo, tuvo realmente mala suerte: primero en la Sprint Race, donde una decisión cuestionable de los comisarios de FMI MotoGP le costó la victoria", deja claro sin tapujos el veneciano, que también se acordó, sin nombrarlo, del pinchazo del neumático Michelin. "Luego, en el propio GP donde, a pesar de algunas dificultades, un podio estuvo a su alcance antes de verse obligado a retirarse".

Márquez: "En la última vuelta, el punto de agresividad sube"

Durante un evento con uno de sus patrocinadores, le preguntaron a Marc directamente si creía que la sanción había sido justa.

"El fin de semana en general fue bueno, pero, sobre todo, luchar por la victoria en esa sprint", destaca el corredor, que admite. "Fue una carrera defendiendo, porque no era el piloto más rápido en pista, que es cuando tiras de experiencia. Pese a ello, pudimos llegar hasta la última curva primeros", recuerda antes de insistir en un tema para él clave: el aviso.

"Tuve que cumplir esa sanción que se me notificó en la penúltima curva, que fue cuando yo recibí el mensaje en la pantalla (de la moto), no me toco otra. Simplemente, lo que hacemos es seguir las reglas de los árbitros".

"Si el árbitro pone el límite en un punto, nos tenemos que adaptar. Evidentemente, era una acción al límite. ¿Se podía sancionar, sí, no? Al que le toca siempre dirá que no y el otro quizá diga que sí", continua reflexionando el de Ducati.

"Pero es cierto que en el motociclismo, sobre todo en las dos últimas vueltas, el punto de agresividad siempre sube y se intenta defender al máximo", justificó su maniobra Márquez.