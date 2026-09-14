Dall'Igna: "El tiempo juega a nuestro favor; Márquez ha entendido cómo gestionarlo todo"

Marc Márquez ofreció en Misano otra de sus obras maestras. El nueve veces campeón del mundo salió de la primera visita a Italia en la temporada 2026 del Mundial de MotoGP a nada menos que 102 puntos de Marco Bezzecchi, por aquel entonces líder de la tabla de pilotos. Pero quiso la casualidad que fuera este pasado domingo, en la siguiente visita al país transalpino, en Misano, que el español recuperara el primer puesto de la general, mientras el héroe local de Aprilia acababa por los suelos en la primera vuelta de la carrera.

Mientras los errores se han sucedido en la casa de Noale, y especialmente con el corredor de Rimini, Márquez no ha fallado prácticamente nada (por más que el brazo le haya limitado, como ocurrió en Silverstone). Precisamente, desde el GP de Italia, el #93 ha logrado dobletes de victorias en Hungría, Alemania, Aragón y este pasado fin de semana en San Marino (hay que recordar que en Brno también ganó la carrera larga del domingo).

El multicampeón ejecutó su plan a la perfección en el circuito Marco Simoncelli. El sábado, ganó la sprint tras rebasar en la salida a Bezzecchi, y resistir después con una estrategia contraria a la del #72. El domingo, tras la caída del italiano, Márquez solamente se relajó en exceso un momento, provocando que le adelantara Jorge Martín, pero luego reaccionó para vencer sobre su hermano, Alex Márquez, para recuperar el primer puesto de la tabla de puntos, igualado con 'Martinator', que finalizó quinto (está delante del madrileño por tener más victorias).

Como no podía ser de otra manera, los miembros de Ducati estaban pletóricos al término de la carrera larga en Misano. El primero, Gigi Dall'Igna. El director general de Ducati Corse celebró el gran resultado para los de Borgo Panigale en casa, precisamente ante sus rivales de Aprilia.

"Ha sido otro buen fin de semana después del de Aragón. Evidentemente, este es aún más importante, porque corremos en casa. Por tanto, ante nuestros aficionados, hacerlo bien aquí cuenta mucho", empezó diciendo, en declaraciones recogidas por 'GPOne'.

"Sin duda, Misano es una pista en la que, históricamente, Aprilia siempre ha ido bien. También el año pasado fueron muy fuertes y, por tanto, esperábamos tener dificultades, algo que efectivamente hemos tenido. No logramos hacer la pole y ellos, de todos modos, eran muy rápidos", siguió.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: MotoGP Sports Entertainment Group

Cuestionado sobre Márquez, al respecto de que parece haber recuperado por completo el equilibrio y su gran dominio tras los problemas físicos que ha sufrido a raíz de la lesión de Indonesia, Dall'Igna contestó: "Yo diría que sí [lo ha recuperado]. Como dije a principios de año, el tiempo juega un poco a nuestro favor. Evidentemente, Marc debía volver a adaptarse a todos los mecanismos y a todas esas cosas que necesita para ir rápido en moto. Creo que lo está haciendo muy bien".

Sin embargo, cuando le preguntaron por el nuevo error cometido por Bezzecchi, el responsable de competición de Ducati quiso ser prudente y mantener los pies en el suelo: "La cabeza, como ya he dicho, es fundamental. De aquí al final habrá que ser constantes y sumar el mayor número de puntos posible sin cometer errores".

Dall'Igna también realizó unas declaraciones a DAZN, en las que alabó y desgranó la situación del multicampeón de Cervera: "Marc ha hecho la carrera al más puro estilo Márquez. No se puede decir más. Ha entendido cómo gestionarlo todo, con el brazo, con su cuerpo, con todo. El tiempo juega a nuestro favor, esperemos continuar así. Pies en la tierra", remachó.