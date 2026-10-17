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Dall'Igna: "Superamos Mandalika sin sufrir daños, ahora nos sentimos más fuertes"

Pese a que Ducati sufrió en el GP de Indonesia de MotoGP, la victoria de Marc Márquez en la sprint permite a Gigi Dall'Igna hacer un balance positivo del fin de semana.

Matteo Nugnes

Publicado: 17 oct 2026, 10:48

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Mandalika debía ser un obstáculo importante para Ducati, y lo fue, aunque probablemente menos de lo previsto. Si bien es cierto que en la carrera larga ninguna de las Desmosedici logró acabar en las cinco primeras posiciones, y Marc Márquez tuvo que conformarse con el sexto puesto final, en la carrera Sprint las cosas fueron decididamente mejor, ya que el #93 supo aprovechar los errores de sus rivales de Aprilia para hacerse con una victoria, como mínimo, inesperada.

Un resultado que permitió al nueve veces campeón del mundo mantener inalterada su posición en la clasificación general: el de Cervera se marchó de la isla de Lombok a los mismos 2 puntos que le separaban de Jorge Martín en la víspera. Según Gigi Dall’Igna, esto es lo que hace que el Gran Premio de Indonesia resultara positivo, en un evento en el que el objetivo declarado de la casa de Borgo Panigale era únicamente limitar los daños en la medida de lo posible, dado que las daban por hecho que no podrían hacer frente a las RS-GP en términos de velocidad.

"Evidentemente, el de Indonesia no ha sido un fin de semana fácil para nosotros y, sin embargo, en mi opinión, ha sido positivo. Aporta nueva energía, no la de una victoria, obviamente, sino la que surge de la capacidad de aprovechar las oportunidades, apretar los dientes y sumar puntos valiosos, aun estando a la defensiva. Así ha sido exactamente con nuestra victoria en la carrera Sprint y el sexto puesto en la carrera larga del domingo", escribió el director general de Ducati Corse en el ya habitual balance que publica en su página de LinkedIn.

"Aunque este último pueda parecer un resultado modesto, junto con la victoria del sábado nos permite abandonar Mandalika sin que haya variado en absoluto nuestra desventaja en el campeonato. Hemos limitado los daños con pura habilidad y experiencia en un circuito que sabíamos que sería difícil, quizás el peor para nosotros, y sin duda uno que favorecía a nuestros rivales. De hecho, en este circuito, Marc nunca había conseguido antes acabar una carrera dominical".

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sí, en Indonesia ha quedado patente la genialidad de Marc: estar preparado cuando más importa para hacerse con un primer puesto inesperado y mostrar la lucidez necesaria para gestionar los momentos críticos cuando la moto no es la más fuerte de la parrilla, sacando el máximo partido de cada situación, incluso de la más desfavorable. Ya hemos superado un obstáculo importante sin sufrir daños. Es más, ahora nos sentimos aún más fuertes y mejor preparados".

"Dicho esto, en general ha sido un gran premio exigente para Ducati, como confirman los resultados de nuestros otros pilotos. Desde el principio nos dimos cuenta de que iba a ser duro y de que tendríamos que luchar. Nuestro ritmo no estaba a la altura de los mejores, así que tuvimos que adaptarnos, sin perder la inspiración y sin perder de vista el panorama general. Y eso es precisamente lo que hemos hecho, con concentración, conciencia y esa sana dosis de humildad, que siempre viene bien", siguió.

"Cada carrera es ahora crucial para el desenlace final de la lucha por el título: puede parecer un tópico, ¡pero es totalmente cierto! Nunca ha habido una diferencia tan reducida a estas alturas del Mundial: todo un espectáculo. Que gane el mejor, con esa deportividad y corrección distintivas que nuestro maravilloso deporte se merece. ¡Ánimo, Ducati!", concluyó el reputado ingeniero veneciano.

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