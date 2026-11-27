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Dall'Igna: "Respetamos la decisión de Márquez. ¿Su sustituto? Prefiero pensarlo el lunes?"

Gigi Dall'Igna expresó su agradecimiento por la carrera deportiva de Marc Márquez, respetando su retirada, y aplazó la decisión sobre su sustituto hasta que acabe el GP de Valencia.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 27 nov 2026, 14:42

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Luigi Dall'Igna, Ducati Team

Foto de: Asif Zubairi

El paddock del Mundial de MotoGP y los aficionados siguen intentando digerir la retirada prematura de Marc Márquez, anunciada por el recién coronado diez veces campeón del mundo antes de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, con unas cartulinas, al estilo de 'Love Actually'.

Recuerda:

El multicampeón de Cervera pondrá fin a una dilatada trayectoria, que engrandeció hace menos de una semana con su última corona en Portimao, afectado por las lesiones, especialmente en el maltrecho hombro derecho, pero también con una diplopia o visión doble que le reapareció en algunos momentos de este curso, un hecho del que no se tenía conocimiento público hasta que el propio #93 lo anunció este viernes, en una rueda de prensa.

El anuncio pilló por sorpresa a propios y a extraños, incluyendo a una Ducati con la que Márquez tenía un contrato de dos años, hasta finales de 2028, con la casa de Borgo Panigale preparándose para disfrutar de una de las parejas más fuertes de su historia, la que iba a unir al de Cervera con Pedro Acosta desde el martes, en el primer test de 2027 con las MotoGP de 850cc y los neumáticos Pirelli.

Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, habló este viernes en DAZN de la decisión del piloto con el que más ansiaba trabajar, para que probara una de sus creaciones. El reputado ingeniero dejó claro que Ducati respeta la decisión de Márquez, y celebró su carrera deportiva.

"Es necesario respetar la decisión del piloto. Es el mayor campeón que existe, y es una persona, así que su decisión, la respetamos", empezó diciendo Dall'Igna. "Seguro que será difícil ver MotoGP sin Marc, pero Marc también pierde muchísimo".

"Porque ha sido él el que ha decidido dejarlo con anhelo, no porque quiera, sino porque comenzaba a sentir el peso de todo lo que le había sucedido. Este fin de semana es justo dedicárselo a él. Marc es Marc, y cuanto más lo conoces, más entiendes el calado de su grandeza. Estoy muy orgulloso de haber podido trabajar con él".

Por último, ahora queda la incógnita de quién sustituirá a Márquez, siendo de esperar que el fabricante boloñés recurra a alguien de su tropa de pilotos, entre sus equipos satélite. Dall'Igna dijo que pensará en la decisión del reemplazo el lunes, una vez que pase el GP de Valencia.

"Es verdad que ahora tenemos que plantearnos a otro piloto, pero tenemos un poquito de tiempo para pensárnoslo. No cambia nada pensarlo hoy que pensarlo el lunes. Prefiero pensar ya el lunes en ello, y pensar ahora en Marc", cerró.

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