Dall'Igna le dice 'no' a Honda: "Dejar Ducati no era lógico"

La ruptura de Marc Márquez con Honda tras 11 años juntos, y su inminente fichaje por el Gresini Racing, donde en 2024 llevará una Ducati satélite, es la noticia que ha sacudido el paddock de MotoGP en las últimas 48 horas.

A decir verdad, este escenario se venía gestando desde hace un tiempo, pero no fue hasta hace unos días cuando el ocho veces campeón del mundo comunicó su decisión a la casa del ala dorada, con la que ha logrado seis títulos de la categoría reina, para poner rumbo a una Desmosedici con un año de antigüedad.

Para seguir vinculado al fabricante con sede en Tokio, el #93 pidió a HRC la llegada de fichajes que pudieran aportar nuevas ideas. De ahí que los técnicos tanteados fueran esencialmente de las marcas europeas. Y uno de los nombres que encabezaba la lista de deseos era el de Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, que en 2014 tomó el mando en la casa de Borgo Panigale, en una situación mucho peor que la que viven ahora los japoneses, para finalmente conseguir una moto que está dominando el campeonato en los últimos tiempos.

El ingeniero italiano, que ya dejó caer en Japón que el fichaje de Márquez por Gresini era inminente, ha hablado de la llegada del de Cervera en una entrevista que ha concedido a 'La Gazzetta dello Sport', en la que ha admitido que ha tenido contactos con Honda y que incluso se ha planteado el movimiento, explicando las razones que le han convencido para quedarse en Borgo Panigale.

"Como probablemente es normal, se ha pensado [el cambio] un poco. Me siento bien en Ducati. He trabajado tanto para llegar a una situación en la que Ducati sea considerada un modelo, que irme ahora quizás no habría sido lógico. Luego, es verdad que lo que tenía que hacer aquí lo he hecho, podría haber sido un reto ganado y archivado, y Honda es un reto igual de interesante e importante", explicó Dall'Igna.

Inevitablemente, el gran jefe del departamento de competición de Ducati no pudo evitar comentar la llegada del multicampeón a uno de los equipos satélite de la marca: "La operación es todo gracias a Gresini, ellos son los que se lo han llevado, no Ducati. He hablado con Marc de muchas cosas, pero quiero reiterar una cosa, no es idea mía. Es un equipo que ha decidido hacer un trato con un piloto. Obviamente, estoy contento de ver a pilotos que van bien con mis motos".

La moto que tendrá a su disposición el piloto de Cervera será una GP23, aunque todavía no está claro si será la versión que acabe el Mundial en Valencia u otra diferente: "Está por evaluar si [será] esa [la de Cheste], o la anterior a las últimas evoluciones, que todavía se están analizando y tienen algunos [puntos] críticos".

Como ya informó Motorsport.com, Dall'Igna también confirmó que no se espera que Márquez traiga junto a él hombres de Honda, su equipo habitual, en su llegada al equipo de Faenza: "Creo que vendrá solo". Aunque en Ducati no se teme que Marc robe los secretos de la moto y luego se marche en 2025: "Zarco irá a Honda. Es lo mismo, ¿no? La información, el conocimiento, se lo llevará con él. Y es peor si un ingeniero se va", apuntó el transalpjno.

Ducati ya cuenta en estos momentos con los tres primeros pilotos de la clasificación del campeonato, el vigente campeón, Pecco Bagnaia, y sus perseguidores, Jorge Martín y Marco Bezzecchi. La inclusión de un campeón como Márquez podría complicar aún más las cosas, algo que preocupa, pero parece que no demasiado, a Dall'Igna.

"Es una preocupación, uno de los retos. Tendremos que ser buenos en la gestión de pilotos fuertes, con carácter duro. Más allá de Marc, ya hay una importante concentración de campeones. Quizá venga alguno más grande, pero es un trabajo que sabemos hacer".

Por último, respondió a quienes temen que MotoGP se convierta en una competición de una única marca, una suerte de 'Copa Ducati' y, por tanto, un poco aburrida de seguir: "Me parece que la batalla de este año entre Pecco y Martín ya es emocionante. Veremos buenas peleas, no será un Mundial triste", finalizó.