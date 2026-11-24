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Dall'Igna: "Márquez es el mejor piloto de la historia, no creo que haya ninguna duda"

Nadie apostó más fuerte que Gigi Dall'Igna para que Marc Márquez acabara en el equipo oficial Ducati, una decisión que levantó controversia en su momento y que ha terminado siendo, seguramente, la más decisiva del ingeniero italiano.

Germán Garcia Casanova

Editado: 24 nov 2026, 15:07

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Marc Márquez en la piscina de Portimao

Foto de: Ducati Corse

Cerrada la lucha por el campeonato 2027 de MotoGP con la décima corona mundial de Marc Márquez, y la quinta consecutiva de pilotos para Ducati, no hay que tener grandes conocimientos en la materia para entender que, sin la presencia del piloto español en su equipo, este año la casa de Bolonia difícilmente hubiera podido alargar su dominio en la máxima categoría del motociclismo mundial.

La batalla entre el fabricante de Borgo Panigale y su actual gran rival en MotoGP, Aprilia, tuvo momentos diversos durante el año, en los que la balanza fue decantándose de uno y otro lado. Sin embargo, el poderío de Noale dio algunas imágenes muy potentes, como el primer triplete de la historia en MotoGP, en Le Mans, o el aún más vistoso resultado de Indonesia, donde colocó sus cuatro motos por delante del resto.

En total, a falta del cierre en Valencia, Aprilia se ha impuesto en diez de las veinte carreras disputadas en domingo, con victorias para Marco Bezzecchi (7), Jorge Martín, Raúl Fernández y Ai Ogura; unos números muy similares a los de Ducati, que se impuso en nueve ocasiones, con siete triunfos para Márquez. Pero el catalán marcó la diferencia los sábados, donde decantó el campeonato con 10 victorias al sprint, casi la mitad de las celebradas, mientras que los triunfos del domingo de Bezzecchi, contrastaron con sus errores el sábado, donde no logró su primera victoria del año hasta Portimao.

Aunque Aprilia lidera ahora el campeonato de constructores y ganó en Portugal el título por equipos, Ducati se llevó el plato fuerte, la corona de pilotos, un triunfo que Gigi Dall'Igna sabe que le debe a su piloto estrella, Márquez.

"He perdido algún campeonato del mundo por culpa de Marc. Así que si gano uno gracias a él, probablemente no le estamos robando nada a nadie", dijo el domingo, tras la conquista de la corona en referencia a la supuesta superioridad técnica de Aprilia.

Gigi Dall'Igna y Marc Márquez celebran el título en Portimao

Foto de: Ducati Corse

Motorsport.com pudo hablar con el ingeniero de Venecia en el box del equipo italiano, aún con la camiseta conmemorativa mojada por el champán, recordando como se le criticó por elegir a Marc y hasta dónde ha llegado con su decisión.

"Ciertamente Marc es el mejor piloto de la historia, no creo que haya ninguna duda", soltó el italiano, que reivindicó la polémica decisión tomada a mediados de 2023. "No es que fuera un sorteo y nos tocó Marc. Fue una elección nuestra, muy criticada por muchos. Demostrar que fue la decisión acertada también es algo importante", añadió.

Para Dall'Igna Márquez logra marcar la diferencia con el resto por su mentalidad, por su fortaleza mental. "Marc solo tiene la victoria en mente, de hecho, no le importa nada más y está decidido a lograr la victoria siempre, así que pase lo que pase, sabe que ser el número uno es lo único que importa", valora.

Además de ser un piloto brillante, Dall'Igna destaca la capacidad del español en hacer mejores a los que trabajan con él. "También marca la diferencia en esto, porque la forma en que logra presionar, motivar a todos es increíble. Es un piloto que sabe reconocer incluso cuando comete pequeños errores, es capaz de decir 'me equivoqué', lo cual no es normal en un campeón como él y creo que esto realmente marca la diferencia porque te aseguro que hace que los demás lo demos todo para intentar que haga lo que tiene que hacer".

Pese a que la carrera de Portimao fue dramática, ya que Marc jugó con las posiciones al límite, Dall'Igna aseguró que haber sufrido en exceso. "No, sabía que Marc lo estaba haciendo con cierta dificultad porque, obviamente, todos somos humanos y él también lo es, así que fue una carrera difícil donde, en primer lugar, tenías que llegar, especialmente después de la caída del sábado, así que hizo lo que tenía que hacer, lo hizo bien sabíamos que lo iba a hacer".

Marc Márquez celebra el título en Portimao

Foto de: Ducati Corse

Cerrado el título principal de pilotos para Ducati, y el secundario de equipos para Aprilia, en Valencia este próximo fin de semana se decidirá el de constructores, importante para las fábricas, que ahora lidera la casa de Noale por nueve puntos.

"Lo intentaremos. Es un campeonato importante. El de equipos, honestamente, nunca me ha interesado tanto, pero el de constructores sí e intentaremos ganarlo, aunque será difícil", admite el ingeniero, que no es ajeno al paso adelante dado por Aprilia. "Sin duda, los demás han trabajado bien, eso es un hecho, pero las concesiones nos han perjudicado, quizá incluso más de lo que podíamos pensar. En cualquier caso, tengo que felicitarles, porque han desarrollado una moto muy buena", concedió.

Este fin de semana, en Valencia, Ducati vivirá también un momento emotivo, con la despedida de Pecco Bagnaia, que tras ocho temporada, dos campeonatos y muchas victorias se irá, precisamente, a Aprilia.

"Adoro a Pecco, le debo muchísimo. Gané mi primer Campeonato del Mundo de MotoGP con él y es un momento que jamás olvidaré. Me hubiera gustado que las cosas fueran más fáciles, incluso hacia el final, pero lamentablemente no fue así y lo siento mucho. A veces la vida no te deja elegir cómo va, sino que va hacia donde quiere".

Un Bagnaia que dejará su asiendo a Pedro Acosta, el joven y talentoso piloto español que llega para convertirse en compañero de Márquez los dos próximos año. "Digamos que para mí son los dos pilotos más fuertes de la parrilla del año que viene", subió el listón Dall'Igna.

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