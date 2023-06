Dall'Igna: "¿Márquez fuera de Honda? Esperaría a decirlo"

Jorge Lorenzo concedió una entrevista a la web oficial de MotoGP que causó bastante revuelo, ya que el mallorquín afirmó que esperaba un movimiento de mercado que sería bastante sensacional: el adiós de Marc Márquez a Honda para unirse a Ducati.

El pentacampeón del mundo de motociclismo comentó además algunos detalles curiosos, señalando que, según él, Marc estaría dispuesto incluso a aceptar estar en un equipo satélite y con un salario más bajo con tal de subirse a una Desmosedici, sin duda la moto de referencia en la parrilla de la categoría reina en estos momentos.

Los rumores, sin embargo, han sido abordados y parados de raíz por el responsable de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. El director general del departamento de carreras de Borgo Panigale no pudo evitar comentar lo que había dicho su antiguo piloto en un encuentro con 'GPOne'.

"En primer lugar, no creo que Márquez aceptara ir a un equipo no oficial", dijo Dall'Igna. "Es una estrella y las estrellas quieren ser tratadas como tales. En su regreso tras varios meses de inactividad hizo una buena carrera con Honda, así que yo esperaría antes de decir que Marc y Honda se separarán a finales de 2024. No lo veo como un final inevitable, al contrario, creo que hay muchas posibilidades de que les siga yendo bien juntos".

El ingeniero italiano también reiteró que tiene una gran confianza en los dos pilotos actuales del equipo oficial de Ducati. Y no se le puede culpar, ya que Pecco Bagnaia es el vigente campeón del mundo y actualmente lidera el Mundial de Pilotos en 2023. Enea Bastianini, por su parte, sigue luchando contra la lesión que sufrió en Portimao, pero confía en recuperarse lo antes posible, marcándose como objetivo de retorno el Gran Premio de Italia de la próxima semana.

"Dicho esto, estamos contentos con los pilotos que tenemos en este momento", añadió Dall'Igna. "Uno no ha podido destacar todavía porque está lesionado [Enea], pero espero volver a verlo en forma en Mugello, y el otro es Pecco. El año pasado hizo cosas estratosféricas con nuestra moto. Cosas que sólo un gran campeón puede hacer. Así que, de aquí a 2024, aún queda mucha tela que cortar y todavía puede pasar cualquier cosa", concluyó.