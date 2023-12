Dall’Igna: "No esperamos nada de Márquez, solo mucha deportividad de todos nuestros pilotos"

Jersey azul, su tradicional perilla puntiaguda y una mirada oculta por los habituales ojos semicerrados. Viéndole, uno no pensaría que está ante el vértice de la pirámide que llevó a Ducati a dominar y ganar todo lo que se podía ganar en la temporada 2023. Pero, quizás, ese sea uno de sus puntos fuertes. La normalidad, la sobriedad, la ferocidad escondida en la ambición y la habilidad que pone en su trabajo.

Gigi Dall'Igna cogió Ducati cuando estaba en una situación desesperada a finales de 2013 y la ha llevado a lo más alto del Olimpo dos años seguidos. Porque, ya se sabe, ganar es difícil, pero mantenerse lo es mucho más. Y Ducati lo ha conseguido mejorando sus números.

Dall'Igna ha sido uno de los grandes protagonistas de la rueda de prensa celebrada este viernes en el Unipol Arena de Casalecchio di Reno, sede de "Campioni in Festa", un acto con el que Ducati ha celebrado la histórica temporada que le ha visto triunfar en todas las principales categorías deportivas dedicadas a las dos ruedas, pero no sólo.

"Es una sensación fantástica", declaró Dall'Igna en la inauguración. "Los sacrificios que todos hacemos para lograr estos resultados son muy importantes. Desde los técnicos hasta los pilotos, todos los esfuerzos que hacemos para poner a punto estas motos son enormes y ver estos resultados sólo puede llenarnos de orgullo. Como siempre, hay personas detrás de la técnica y siempre son ellas las que marcan la verdadera diferencia. Tengo un equipo envidiable tanto desde el punto de vista técnico como humano. El ambiente en Ducati corse, pero en general también en todos los demás equipos Ducati, es realmente algo extraordinario".

El intercambio de tecnología entre la carretera y la competición es uno de los puntos fuertes de Ducati hoy en día. Esto se ha traducido en enormes beneficios en las carreras, pero también en términos de producto. En este sentido, las cifras expuestas por Dall'Igna sobre los tres grandes títulos ganados en 2023 fueron un claro ejemplo de hasta qué punto Ducati ha conseguido elevar el listón.

Photo by: Ducati Corse La Fiesta de los Campeones de Ducati en 2023

"En Ducati hay intercambio de personas, ideas y tecnologías. Hay transferencia. Hay gente que trabaja tanto para el departamento de carreras como para el de motos de carretera, y este intercambio tecnológico puede darnos realmente grandes satisfacciones también desde el punto de vista de los pasos adelante que podemos dar respecto a las motos de calle".

"Los números... Bueno, soy ingeniero y ese es mi trabajo. Las cifras de este año son increíbles. El año pasado pensé que 2023 sería difícil, porque pensar en lo bueno que fue 2022 para nosotros, era difícil asumir algo así este año. La realidad es que hemos hecho mucho más y estoy muy orgulloso de los números de este año. Me gustaría imprimirlos y colgarlos en la oficina porque es realmente algo increíble", explicó.

"Si miramos los números, empezamos por Supersport. Es la primera vez que Ducati gana este Campeonato del Mundo. Hemos conseguido 16 victorias y 33 podios. Números muy grandes. En Superbike hablamos de otros números increíbles, con 27 victorias en la temporada es un récord absoluto, lo es para Ducati. Y las 59 victorias, cifra conseguida este año por Alvaro Bautista, le han convertido en el piloto Ducati más laureado, superando a pilotos de la talla de Carl Fogarty o Troy Bayliss. 79 son los triunfos de la Panigale desde 2019, año en el que debutó en la pista, lo que la convierte en la Rossa más laureada. Nació bien, nació con experiencia en carreras porque la mayoría de los números con los que se creó vienen de nuestra experiencia en MotoGP".

Photo by: Ducati Corse La Fiesta de los Campeones de Ducati en 2023

"Hablando de MotoGP, hemos acumulado 17 victorias en la temporada, hemos ganado con seis pilotos de los ocho que teníamos en la parrilla. Hemos llevado a todos nuestros pilotos al podio. Esto significa que la moto funciona bien con todos los estilos de pilotaje. 44 podios en total. Pero el número que más me impresiona es el nueve, las nueve veces que hemos tenido un podio todo Ducati. En 2021 tuvimos el primer podio íntegramente Ducati y me emocioné mucho. Este año ha ocurrido nueve veces, es algo increíble. Para terminar, hemos hecho 17 poles de 20. Lo que más me impresionó es esto: pasamos de ser el único constructor que necesitaba concesiones, a ser el único constructor sin concesiones, y esto también es algo increíble", quiso destacar.

Desde que Dall'Igna llegó a Borgo Panigale, Ducati ha realizado un crecimiento vertical que aún no muestra signos de detenerse. Un claro ejemplo de cómo el Departamento de Carreras -pero no sólo- está trabajando bien para asegurar que Ducati no sólo esté en lo más alto, sino que permanezca ahí durante bastante tiempo.

"Hemos tenido un año para estar orgullosos, nos hemos esforzado mucho y hemos tenido nuestra recompensa. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que veríamos a Ducati liderando los campeonatos del mundo, habría pensado que sería imposible conseguir tales resultados. Pero gracias al fantástico grupo que tenemos, hemos conseguido cosas excepcionales. Ahora el listón ya está muy alto, ser capaces de hacer incluso un pelo menos de lo que hemos hecho este año ya sería algo muy importante".

Photo by: Ducati Corse La Fiesta de los Campeones de Ducati en 2023

Telegráfico en sus dos últimas respuestas, Dall'Igna pintó, sin embargo, un panorama muy importante para lo que concierne a 2024, especialmente en lo que se refiere a los rivales y a la llegada de Marc Márquez, el gran tema de los últimos tests de 2023 y la gran incógnita de la próxima temporada. "Veo a KTM y Yamaha en primera línea ya el año que viene", advierte.

"En cuanto a Márquez, Marc sólo ha hecho un día de test, así que creo que tiene margen de mejora. No esperamos nada de él. Definitivamente, mucha deportividad en la pista por parte de todos nuestros pilotos", dejó en el aire el italiano.