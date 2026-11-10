MotoGP GP de Qatar

Dall'Igna elogia la gestión de Márquez en Qatar: "Se siente como una victoria, la mayor de todas"

Gigi Dall'Igna volvió a destacar la inteligencia y el saber hacer de Marc Márquez con su estrategia seguida en el GP de Qatar, donde un segundo puesto el domingo dejó su décimo título a punto de caramelo.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 10 nov 2026, 18:29

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Gigi Dall'Igna ha elogiado la magnífica actuación de Marc Márquez en Qatar, que dejó su décimo título mundial a punto de caramelo. Aunque la visita a Losail suponía su primera oportunidad de ser campeón de MotoGP 2026, el español tenía claro que su objetivo pasaba más por fabricarse opciones mejores para los grandes premios de Portugal y Valencia, que cerrarán el curso a finales de mes.

Así, el #93 tiró de la inteligencia que le caracteriza tras ganar la carrera al sprint del sábado. El domingo, Márquez empezó más tranquilo las primeras vueltas, gestionando, sabedor de que Marco Bezzecchi, a la postre vencedor, era quien tenía mejor ritmo. Así, el de Cervera se 'dejó ir' al principio, cayendo al cuarto lugar, hasta que adelantó a un Pedro Acosta con problemas de presiones de neumáticos.

En la segunda mitad de carrera, el ilerdense volvió a apretar tras controlar el desgaste de los neumáticos y la gasolina, lo que favoreció que alcanzara a un Raúl Fernández que estaba sufriendo con ese segundo aspecto. Finalmente, cosechó un segundo lugar que le permitirá ser campeón el sábado de Portugal si gana la carrera corta.

Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, ha puesto en valor cómo afrontó Márquez la antepenúltima prueba de la temporada en su resumen habitual postcarrera publicado en LinkedIn.

"Una excelente sesión de clasificación, seguida de la décima victoria en carrera Sprint de la temporada —la más decisiva— y, para rematar el fin de semana en Qatar, un segundo puesto sólido como una roca que vale su peso en oro", empezó escribiendo. "¡Sí! Así se hace para conseguir 'otra gran victoria'... Estamos muy cerca ahora de otra inmensa alegría, pero primero debemos rematar el trabajo, tenemos que terminarlo de la mejor manera posible. Solo entonces echaremos la vista atrás a lo que hemos conseguido hasta ahora".

"El domingo fuimos testigos de una carrera muy inteligente, de esas que confirman definitivamente la madurez, la experiencia y el talento de un auténtico campeón completo, que marca la diferencia siempre y en todas partes. Versátil como siempre, Marc sabe exactamente lo que hay que hacer y cómo modular sus habilidades, eligiendo el enfoque adecuado no solo para una carrera concreta, sino para el momento exacto, con una visión aguda tanto de su propia situación como de la de sus rivales".

Luigi Dall'Igna, Ducati Team

Foto de: Asif Zubairi

"Ya sea la fuerza y el instinto de un luchador, o la ejecución de una estrategia bien trazada, siempre sabe qué aspecto debe prevalecer, desde el enfoque más agresivo hasta el más, digamos, productivo. Y cumple. En otras palabras, una lectura y gestión magistrales de la carrera a medida que se desarrolla. Y esta vez no ha sido diferente".

Dall'Igna también tuvo unas palabras para Bagnaia, que se lesionó el sábado cuando estaba completando su mejor actuación en mucho tiempo: "Cerramos una carrera Sprint con muchos golpes de teatro, uno que nos afecta personalmente. Pecco había estado pilotando de forma magistral desde las primeras sesiones de entrenamientos libres. Rápido, preciso y competitivo. Es un placer verle de vuelta en la pista así".

"Podría haber estado luchando con los pilotos más fuertes del grupo de cabeza, pero fue víctima de una fea colisión con otro piloto en las primeras vueltas de la carrera. Sin tener culpa alguna, salió disparado de repente de su moto. Un accidente violento, difícil de ver incluso por televisión, y diría que, afortunadamente, con consecuencias leves. Un fuerte golpe y dos fracturas en el pie derecho que requerirán cirugía (de hecho, el turinés se ha operado este martes). No sabemos exactamente cuándo volverá a la pista, pero estamos deseando verle de vuelta en el box para poder darle el abrazo y la despedida que se merece en estas dos últimas rondas de la temporada".

"Volviendo a la carrera larga, vivimos un GP menos espectacular pero igualmente intenso a la hora de interpretar lo que, en última instancia, resultará haber sido la carrera decisiva del Mundial de MotoGP. La primera mitad se gestionó controlando el ritmo y el desgaste de los neumáticos, mientras que la segunda se caracterizó por un cambio de ritmo decisivo y emocionante de Márquez, una remontada progresiva e implacable que, tras marcar la vuelta más rápida, le permitió asegurarse un muy preciado segundo puesto".

"Esta fue una oportunidad que Marc no dejó escapar, que persiguió y aprovechó sin reservas, con la autoridad que le caracteriza. Una vez más, ha conseguido sacar el máximo partido en una situación en la que no partía como favorito: un resultado excelente que se siente como una victoria absoluta, la mayor de todas".

"Sin embargo, conviene recordar que el trabajo aún no ha terminado. Se necesitará un compromiso total en las dos últimas citas, que también decidirán el importante título de Constructores, para hacer honor a todo el duro trabajo realizado por el gran equipo Ducati tanto en los circuitos como en casa, así como por respeto a nuestros rivales y a todos los seguidores", cerró Dall'Igna, con suma cautela.

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