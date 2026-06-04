Dall'Igna destaca el podio de Bagnaia y el coraje de Márquez, pero se olvida del 1-2 de Aprilia

En su carrera de casa, el año en el que celebra su centenario y donde podía conquistar su vitoria 100 en MotoGP, Ducati se fue de vacío sometida por el domino, en Mugello, de su principal rival y enemigo, el también fabricante italiano Aprilia. El director general del equipo, el ingeniero Gigi Dall'Igna, hizo, como es habitual tras los grandes premios, un repaso de lo sucedido.

Dall'Igna quiso poner en valor el podio conseguido inextremis por Pecco Bagnaia, que tuvo que defenderlo en la última curva de la carrera con la Aprilia de Ai Ogura, que a punto estuvo de regalar un triplete a la casa de Noale, mientras que destacó la reaparición de un Marc Márquez que, pese a la lesión, "peleó como un león".

Sin embargo, en el resumen de Dall'Igna se echa claramente de menos una mención, una felicitación, a Aprilia, que por primera vez ganaba en Mugello y, además, lo hacía con un doblete de mucha autoridad.

Luigi Dall'Igna, director general del Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Mugello siempre demuestra ser uno de los circuitos más exigentes del mundo de MotoGP: un circuito técnico que siempre es escenario de carreras espectaculares en las que la estrategia y la gestión son fundamentales, mientras que mantener un ritmo exigente y constante es siempre esencial. Pecco y Marc lo dieron todo de forma encomiable, cada uno según su propia condición, ambos como los verdaderos campeones que son", explica Dall'Igna.

"Para Bagnaia, este es el segundo podio consecutivo conseguido con una carrera de 'corazón valiente', luchada hasta el último golpe maestro que merecidamente le aseguró el tercer puesto. Un campeón redescubierto, transmitiendo una señal fuerte y significativa de orgullo. Su salida fue excelente desde la parrilla como un auténtico protagonista: le colocó en cabeza tras solo unas vueltas; una carrera agresiva y rápida para mantenerse por delante e intentar abrir distancias como en tiempos anteriores, como ha demostrado ampliamente con el tiempo. Aguantó todo lo que pudo, antes de ceder ante sus rivales, defendiendo con uñas y dientes un tercer puesto que, sin embargo, es importante, tras una actuación sólida y convincente que aumenta su confianza".

También tiene palabras de elogio para Marc Márquez, que reapareció tras una lesión y se tuvo que pelear con media parrilla para terminar séptimo.

"Marc, en cambio, no se le podía pedir más: también tenía que competir contra el dolor. Tras alcanzar la quinta posición el sábado, una condición física aún muy debilitada no le impidió pelear como un león, respondiendo golpe a golpe a rivales insidiosos hasta que tuvo que enfrentarse a un declive físico evidente y más que comprensible en las últimas vueltas. Enhorabuena, Marc, por lo que siempre das y por el Campeón que eres".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Por último, el ingeniero recordó la remontada de Fabio Di Giannantonio, que esta vez no fue la primera Ducati en la meta, pero que mantiene el tercer puesto de la general tras Marco Bezzecchi y Jorge Martín, la pareja de Aprilia.

"Sin olvidar al habitual Diggia... sí... La expresión en sí misma ya representa un certificado de mérito. El excelente tercer puesto en la carrera Sprint le presentó entre los protagonistas tanto que, como nos ha acostumbrado, el quinto puesto final incluso parece una oportunidad perdida, dado el desafortunado comienzo seguido de una remontada perentoria que no fue suficiente pero que lo dice todo, por si aún fuera necesario, sobre su talento y determinación", concede antes de una conclusión final que lleva intrínseca la resignación de haber perdido, momentáneamente, el dominio de la categoría, pidiendo apretar los dientes para recuperarlo.

"A riesgo de repetirme: cabeza baja y compromiso total, porque al final, la carta ganadora siempre es la conciencia de haber entregado todo lo que tenemos", concluye el ingeniero veneciano.