Dall'Igna agradece a Zarco su renuncia al podio en favor de Bagnaia

Cargar el reproductor de audio

El mandamás técnico de Ducati Corse agradeció públicamente a Johann Zarco su labor en el pasado Gran Premio de Tailandia, donde renunció a luchar por el tercer cajón del podio en favor de su compañero de marca, Pecco Bagnaia.

Gigi Dall'Igna, acompañado por el director deportivo, Paolo Ciabatti, y el director del equipo, Davide Tardozzi, se dirigió al box de Pramac tras la carrera para expresar su agradecimiento al equipo satélite. También hubo gestos en este sentido en el parc fermé, y el propio Bagnaia elogió una acción "tan caballerosa".

Una vez finalizada la prueba, Gigi Dall'Igna elogió a "un Zarco incansable, protagonista de un final de carrera digno de un puesto en el podio".

"Me gustaría dar las gracias a Johann por no haber intentado adelantar a Pecco en los últimos compases de la carrera", dijo el italiano. "Un adelantamiento habría sido especialmente arriesgado, dadas las condiciones de la pista. Renunció a un puesto en el podio que podría haber estado fácilmente a su alcance".

Johann Zarco, que encadenó vueltas rápidas hasta dar caza al piloto oficial, decidió de motu propio no adelantar a Pecco. Fue una elección personal, dijo, ya que el fabricante no impuso unas órdenes de equipo claras. En cambio, Borgo Panigale lleva varias semanas insistiendo en que se adopte un enfoque sensato y que el #63 no tenga que tomar riesgos innecesarios que puedan costarle puntos importantes.

En la víspera de la carrera de Tailandia, el tema volvió a estar en boca de todos cuando Marco Bezzecchi, otro de los pilotos satélite de la marca, se clasificó en la pole position. Una semana después de que el piloto italiano ya renunciara a atacar a Bagnaia en Japón, el equipo VR46 dejó claro desde el principio que la precaución estaría a la orden del día para no privar al aspirante al título de sumar los máximos puntos posibles.

"Confiamos en la inteligencia de los pilotos de Ducati", dijo Davide Tardozzi a la web oficial de MotoGP. "Sabemos que los pilotos de Ducati saben lo que es bueno y seguro hacer. Así que no creo que tengamos nada que decir a los pilotos de Ducati porque ellos ya saben por sí mismos lo que tienen que hacer".

Gigi insistió en que el jefe de filas prefiere mantenerse al margen de las órdenes de equipo: "Creo que a Pecco no le gusta que le ayuden. Es algo que puede que ocurra al final de la temporada, en la última carrera de Valencia, pero Pecco nos ha dicho varias veces que no le gusta que le ayuden, que le gustaría ganar el campeonato por su cuenta".

Un podio que vale una victoria

El tercer puesto en Buriram vale su peso en oro, ya que sitúa a Bagnaia a dos puntos de Quartararo, que sufrió en carrera y terminó fuera de los puntos. "Es como una victoria para mí", dijo el de Turín, que tiene un historial complicado en condiciones de lluvia. Su jefe compartió su entusiasmo, describiendo "una enorme satisfacción" y añadiendo : "Este resultado es una victoria, y no se trata de decir las banalidades habituales".

¿Un tercer puesto decisivo para Pecco Bagnaia?

"Pecco hizo un trabajo magistral que puede ser decisivo para el campeonato", dijo Gigi Dall'Igna. "Una prueba delicada desde el punto de vista psicológico tras su error en Japón. Bagnaia supo mantener todo bajo control y, al mismo tiempo, ser extremadamente rápido, como nunca antes lo había sido en ese tipo de condiciones, y contra rivales que no dejaban de desafiarlo en cada vuelta de una carrera interminable. Absolutamente genial".

"Nos da una enorme motivación y fuerza mental: lo necesitábamos, y lo necesitábamos ahora", continuó, celebrando también el "gran espíritu de equipo" de sus pilotos y la actuación de Jack Miller, cuyo segundo puesto se une a la victoria en Japón y "le devuelve a la primera línea de este final de temporada".

"Era una oportunidad que no había que desaprovechar", añadió Gigi Dall'Igna, "y así lo hicimos: ahora el resultado del campeonato dependerá sobre todo de nosotros. Tendremos que seguir trabajando como hasta ahora, intentando encontrar la velocidad necesaria para ganar las tres carreras que quedan."

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!