Crutchlow: "Si me tengo que retirar, estoy contento con lo que he hecho"

Crutchlow saldrá del equipo LCR Honda a final de temporada para dejar su hueco a Alex Márquez, cuya plaza en el Repsol Honda será ocupada por Pol Espargaró.

El futuro del británico sigue siendo incierto, aunque se ha podido saber que tiene un preacuerdo con Aprilia, que públicamente sigue apoyando a Andrea Iannone a la espera de conocer a mediados de noviembre el resultado de la apelación de su sanción de 18 meses por dopaje.

Crutchlow llegó a MotoGP en 2011 desde el WorldSBK en 2011 con el Yamaha Tech 3, antes de irse a Ducati en 2014 y pasar al LCR un año más tarde, convirtiéndose en piloto oficial de Honda desde 2017.

En su etapa en la categoría reina, Crutchlow se ha convertido en el piloto británico con más éxito desde Barry Sheene, ganando tres carreras y sumando 16 podios.

Aunque el de Coventry quiere seguir en MotoGP en 2021, en caso de no encontrar una plaza se muestra satisfecho con lo que ha conseguido.

"Tengo que ver toda la situación", dijo Crutchlow cuando se le preguntó sobre sus planes de futuro. "Creo que estoy en una buena posición, creo que estoy en una buena situación en mi vida, siento que he hecho todo lo que puedo en MotoGP".

"Lo he dado todo cada vez que me he subido a la moto, y si me retiro ahora estaría contento con lo que he hecho porque no me he dejado nada sobre la mesa, he dado el 100%. No gané el mundial, pero lo di absolutamente todo".

"Por supuesto que todavía quiero correr, sigo pensando que soy competitivo, y si hay una opción disponible, la miraré en su momento. Por ahora, no hay una opción disponible. Entonces depende... no creo que haya falta de inversión en Aprilia, creo que están haciendo un gran trabajo y su proyecto sigue creciendo. Tienen un gran líder con Massimo [Rivola] y un buen piloto con Aleix [Espargaro], y creo que técnicamente lo están haciendo mejor año tras año. Por lo tanto, es algo que contemplaría absolutamente".

Andrea Dovizioso también ha sido vinculado con Aprilia tras la confirmación de su salida de Ducati, pero el italiano no está interesado en esa opción y ahora está negociando con Yamaha para convertirse en su piloto probador".

La semana pasada Honda y LCR confirmaron que el actual compañero de Crutchlow, Takaaki Nakagami, seguirá en el equipo dos años más y tendrá una moto oficial.

Aprilia presentará una nueva alineación en los tres últimos grandes premios, con el piloto probador Lorenzo Savadori como compañero de Espargaró en sustitución de Bradley Smith, que ha estado sustituyendo a Iannone desde Jerez. La marca italiana no ha explicado el motivo del cambio, aunque insiste en que el británico sigue siendo su piloto de pruebas.

¿Se animaría Crutchlow a reciclarse como probador de MotoGP?