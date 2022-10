Cargar el reproductor de audio

El piloto británico del RNF Racing, dijo que el tobillo en el que sufrió una grave fractura en 2018 está "muy dolorido" después de impactar contra el suelo en el segundo entrenamiento del Gran Premio de Tailandia de MotoGP.

Cal Crutchlow buscaba una vuelta en los últimos compases de la FP2 en Buriram cuando se cayó de su Yamaha en la curva 7.

El de Yamaha se sometió a una radiografía que no mostró ninguna fractura, siendo el dolor el resultado de la inflamación que experimentó tras la caída.

Crutchlow terminó el día 12º en la hoja de tiempos. "No hay excusa" pese a la caída, ya que fue simplemente el resultado de aprovechar las buenas sensaciones que tenía en la M1.

"Obviamente no ha sido un día ideal, terminando con radiografías de mi tobillo derecho que me rompí gravemente hace unos años", dijo Cal, que se destrozó el tobillo en una rápida caída en Phillip Island en 2018.

"Tengo en este momento un dolor bastante fuerte en el tobillo. Las radiografías son negativas, pero esto también podría ser la hinchazón de mi tobillo".

"Pero parece una zona diferente a la que me rompí entonces".

"Así que tenemos que seguir intentando descansar, poner hielo en el tobillo y ver cómo está mañana".

El británico se quedó a dos escasas décimas de acceder provisionalmente a la Q2.

"Me he sentido muy bien sobre la moto. En la FP1, cuando buscábamos el tiempo por vuelta, cometí un error que me impidió estar entre los 10 primeros. Por la tarde iba a por el tiempo por vuelta, no hay excusa para ello. Estaba empujando porque me sentía bien con la moto. Desgraciadamente, tenía demasiado ángulo con demasiado gas. Y eso es lo que pasa cuando se conduce una MotoGP y se está empujando".

Crutchlow cree que puede luchar por mejores posiciones viendo cómo le ha ido el día.

"Honestamente hablando, me siento bien, siento que mi ritmo es realmente bueno. Sería capaz de luchar este fin de semana por una buena posición de nuevo. El problema es que ahora tenemos que ver el alcance de las lesiones, porque tengo algunas lesiones en los codos y la espalda y en la mayor parte de mi cuerpo. Pero ya veremos".

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing 1 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing 2 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing 3 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing 4 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing 5 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing 6 / 6 Foto de: Dorna