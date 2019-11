Cheste.- La retirada de Jorge Lorenzo deja libre una de las plazas más atractivas de MotoGP. El balear comunicaba su decisión a Honda tras el pasado Gran Premio de Malasia y a partir de ese momento se estudiaban las distintas alternativas.

Una de las posibilidades sería la de ascender a alguno de los actuales pilotos en las filas de la marca del ala dorada. Cal Crutchlow, por antigüedad y por tener contrato directo con HRC, estaría el primero en esa lista, pero no es el único. Johann Zarco, sin sitio para 2020 y que desde hace dos carreras sustituye al lesionado Takaaki Nakagami, se ha dejado querer, e incluso el japonés estaría en la terna.

A pesar de que los resultados deberían convertir al británico en el favorito –es el único piloto que ha ganado con Honda junto a Marc Márquez en los dos últimos años–, no se ve favorito.

"Acabo de aterrizar y no sabía nada al respecto", confesaba Crutchlow a su llegada al Circuit Ricardo Tormo. "No me lo dijeron la semana pasada cuando estuve con Honda en Motegi. No es asunto mío, no tiene nada que ver conmigo. Tengo una carrera que disputar este fin de semana y seguir haciendo mi trabajo hasta que me indiquen lo contrario".

Zarco, sin contrato para el año próximo, ha reconocido que Crutchlow se merecería más el puesto. El de Coventry, sin embargo, no quiso opinar al respecto.

"No me importa si la gente piensa que me merezco el puesto más que Johann o no. Mi opinión me la guardo. Estamos en situaciones completamente diferentes. Ya tengo contrato, no soy el que busca trabajo. Johann es un gran piloto que ha ganado títulos, pero también renunció este año. No perdamos eso de vista. Fue una decisión valiente. Pero no soy yo contra Johann. Se ha enorgullecido de conducir la Honda en las dos últimas carreras, pero ya veremos. Estos últimos tres grandes premios son algunos de sus mejores circuitos. La Honda también va bien en los circuitos que ha estado. No tiene nada que ver conmigo", zanja.