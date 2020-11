Una vez supo que su lugar en el equipo LCR estaba destinado a Alex Márquez y dadas las circunstancias del mercado, el británico se ofreció a Aprilia para que la marca de Noale le tuviera en consideración en el caso de que la defensa del caso de dopaje que pendía sobre Andrea Iannone no fructificara.

A Iannone le cayeron este martes cuatro años de sanción por parte del Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS), pero para entonces, Crutchlow ya se había comprometido con Yamaha en el rol de piloto de pruebas, como sustituto de Jorge Lorenzo.

“Pronto llegaremos a un acuerdo con Yamaha. Es un vínculo que nos va muy bien a las dos partes, un proyecto que encaja por mi conocimiento de MotoGP, por mis años aquí y por mi velocidad”, resumió el todavía corredor de la estructura de Lucio Cecchinello.

“Informé a Aprilia y les comenté que ya no quería unirme a ellos. Tengo mis propias razones, que evidentemente no comentaré ahora. Creo que he tomado la decisión correcta. Uno tiene que hacer lo que le dice el corazón, aunque seguramente no sea la decisión que la mayoría tomaría”, prosiguió el de Coventry, que esta temporada no ha sanado una lesión y se ha metido en otra.

A sus 35 años, Crutchlow ocupa actualmente la 19ª posición de la tabla, en la que con casi total seguridad será su peor temporada en MotoGP a lo largo de una década. En todo este tiempo ha sido capaz de acumular tres victorias, todas ellas con Honda, y 19 podios. Su balance, en todos los sentidos, es positivo.

“Estoy contento y triste al mismo tiempo. En esta disciplina, si ganar es triunfar y no hacerlo es lo contrario, lo habitual es no tener éxito. Pero he competido diez años y he superado mis expectativas. Estoy triste porque dejaré de competir a tiempo completo, pero estoy satisfecho de todo o que he hecho hasta ahora”, concluyó el #35.

Crutchlow se unirá a la lista de pilotos que se reciclaron como probadores de MotoGP