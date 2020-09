MotoGP - Crutchlow explica los problemas de su Honda

Crutchlow ha tenido un comienzo difícil de temporada con la complicada Honda 2020, y hasta ahora su mejor resultado es un 13º puesto.

Además de sus lesiones, el británico se ha quejado de que la moto que tiene en el LCR es difícil en frenada y en el giro, y dice que con neumáticos nuevos no puede acelerar debido a la falta de tracción.

Crutchlow ya expresó su preocupación con el nuevo neumático trasero de Michelin para 2020, pero no cree que ese sea el problema principal, sino que se debe a que la Honda no funciona bien con esas gomas.

Explicando sus problemas con la moto, Crutchlow dijo: "Tal vez no estoy pilotando lo mejor que puedo, pero eso no significa que no lo esté intentando. Pero si ruedo al 90% con una buena moto que aún debería estar entre los ocho primeros, entonces si puedo sacar más y tener mejores sensaciones e ir al 95%, puedo aspirar al top 6".

“Y si la piloto al 100%, es una moto de podio. Siento que estoy pilotando quizás a un 90-95%. No puedo hacer más de lo que hago con esta moto. Estamos dando vueltas en círculos, siempre lo mismo. Podemos probar la moto en 15 configuraciones diferentes y podemos ver en los datos que siempre hace exactamente lo mismo".

“Cuando puedes llevar la moto de forma más 'manual', puedes sacar lo mejor, pero por el momento eso no es posible. No frena, no gira de la manera correcta, así que no hacemos bien la curva. Por otra parte, incluso con esos problemas de frenada y giro, si logras agarre trasero puedes recuperar algo de tiempo".

"Ese ha sido siempre un área en el que soy fuerte, pero literalmente no podemos dar gas con esta moto".

Y continuó: “No creo que sean los neumáticos, porque todos los demás tienen mejor agarre con estos neumáticos que en años anteriores. Creo que nuestra moto no va con este neumático por alguna razón, pero no logramos entender por qué".

Los problemas de Crutchlow quedan en evidencia cuando su compañero de equipo Takaaki Nakagami, con la Honda de 2019, logró la primera fila de parrilla en el GP de Estiria. Sin embargo, Crutchlow cree que Nakagami es más rápido con la Honda esta temporada porque su moto es más "refinada" que la versión 2020.