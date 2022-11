Crutchlow nunca vio a Yamaha trabajar "tan duro" como en su MotoGP 2023

Cargar el reproductor de audio

La pretemporada 2022 no empezó bien para Yamaha, que tuvo que abandonar el desarrollo de su motor por problemas de fiabilidad, con lo que tuvieron que competir con una potencia similar a la del año anterior y a todas luces insuficiente.

Eso, sumado a los problemas de tracción, dieron como resultado una M1 por debajo del nivel esperado, a la que solamente Fabio Quartararo supo sacarle cierto jugo de forma momentánea. Muestra de ello es que las tres Yamaha restantes (Franco Morbidelli, Darryn Binder y Andrea Dovizioso, sustituído después de Misano por Cal Crutchlow) acumularon 79 puntos de forma conjunta, frente a los 248 del francés.

Yamaha fue, junto a Suzuki, el único fabricante del curso que solo subió a lo más alto del podio con uno de sus pilotos. Las marcas japonesas, de forma general, se vieron ampliamente superadas por las europeas, y por Aprilia y Ducati de forma particular.

Esta inversión de roles en la parrilla de MotoGP generó ciertas críticas sobre los métodos de trabajo de los japoneses, y parece que Yamaha y Honda han decidido ponerse las pilas para 2023.

La fábrica de los diapasones cruzados contrató a Luca Marmorini, exjefe de motores en la Fórmula 1 con Ferrari, para ayudar en desarrollo de su propulsor.

Crutchlow, que fue una figura clave en el desarrollo de Honda durante su estancia en LCR y que ahora trabaja como probador para Yamaha, aseguró que la marca "ha subido mucho el listón" en la forma de trabajar este año.

"Nunca los he visto trabajar tan duro", dijo Crutchlow en una entrevista exclusiva a Motorsport.com. "No solo este año; también el curso pasado trabajaron duro e hicimos muchos test. Aunque con Honda, donde corría los fines de semana y hacía test, solía dar 100 vueltas al día".

"Pero desde el punto de vista de Yamaha, realmente han subido su apuesta, y es genial verlo", aseguró.

"Hablé con Fabio en los dos días de mi test [en Jerez, antes del GP de Valencia] y le dije las áreas en las que estamos trabajando. Y me dijo, 'al menos están trayendo algo, funcione o no'. Y es verdad, por lo menos se animan a probar cosas. Que funcionen o no, eso no importa", reflexionó el británico.

"Tengo que evaluar si funcionan o no, pero [en Yamaha] están trabajando muy, muy duro y eso siempre es positivo".

Crutchlow se mostró contento con la última evolución del motor 2023 que probó en Jerez, antes del GP de Valencia. Sin embargo, en el test de Cheste, el martes después del gran premio, Quartararo y su compañero de equipo, Morbidelli, dijeron estar "desconcertados" y "decepcionados" por la aparente bajada de potencia en el nuevo propulsor.

Después de probar la primera versión de ese motor en Misano en septiembre, Quartararo se mostró mucho más optimista. Un sentimiento del que no mostró ningún atisbo en Cheste.

