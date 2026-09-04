Crutchlow, listo para volver a ser piloto de pruebas tras sustituir a Zarco en LCR

La ausencia de Johann Zarco durante seis carreras permitió volver a ver a Cal Crutchlow en MotoGP. Con 40 años, el tres veces ganador en la categoría reina retornó de su retirada después de que la aventura en Yamaha, donde se había convertido en piloto de pruebas al final de su carrera como corredor titular en 2021, se hubiera concluido en la sombra en 2024, tras una lesión de muñeca que le impedía pilotar.

Lejos de los circuitos, el británico recuperó el estado de forma, haciendo decenas de miles de kilómetros en bicicleta, y estaba afinado cuando LCR volvió a llamarle. El regreso a la competición evidentemente no fue sencillo, con exigencias físicas sobre la moto que provocaron un desgarro en un hombro y ningún punto sumado, pero Crutchlow realizó actuaciones honorables y poco a poco se acercó al resto de la parrilla.

En Silverstone, para su última aparición antes del regreso de Zarco, se clasificó a 20 milésimas de Enea Bastianini y por delante de Toprak Razgatlioglu. También superó a Pol Espargaró y Augusto Fernández, también presentes de forma puntual y acostumbrados a rodar en test.

Crutchlow parece, por tanto, seguir teniendo todo lo necesario para volver a ser piloto de pruebas. Todavía presente en el paddock en MotorLand Aragón, por si Zarco se veía obligado a causar baja, el inglés expresó su placer por reencontrarse con MotoGP, y mostró cierto interés por un papel de probador.

"Habría sido otra historia si no hubiera sido lo bastante rápido", explicó Crutchlow a la web oficial del campeonato. "Pero creo que lo que hice en esas seis carreras fue bastante bueno después de dos años sin pilotar, tres años sin disputar ninguna carrera, seis años después de mi retirada [como piloto titular]… La mayoría de los fabricantes también dicen que lo hice bien, así que me alegra saber que hice un buen trabajo".

"¿Me dio ganas de volver a correr a tiempo completo? Absolutamente no. Pero hacer lo que hice, ¿por qué no? Acabo de hacerlo. ¿Ser piloto de pruebas? Podría estudiarlo también. Sé que lo que hacía era a corto plazo: esas seis o siete carreras, ese era mi acuerdo con Lucio [Cecchinello, propietario del LCR]. Sabía lo que me esperaba y cuándo iba a volver a casa".

Cal Crutchlow Foto de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

"Estoy abierto, igual que lo estaba cuando me llamaron para volver después de dos años. No voy a decir, 'quiero pilotar esto, quiero pilotar aquello', pero si se presenta una oportunidad, tener la posibilidad de pilotar las mejores motos del mundo, en el mejor campeonato del mundo, trabajar con quienes probablemente son los mejores ingenieros, [eso no se rechaza]. Al ir a las carreras, me decía que es el mejor trabajo del mundo. Pilotar una moto sigue siéndolo, así que ¿por qué no?"

Hace unas semanas, el veterano piloto de Coventry no estaba en absoluto con ese estado de ánimo. En su regreso, contó que su esposa le había animado encarecidamente a volver a la acción en LCR: "Al principio, dije que no quería hacerlo. Conocéis la historia, Lucy me dijo que me arrepentiría toda mi vida si no lo hacía. Estaba muy nervioso porque no había pilotado desde hacía dos años".

Con perspectiva, Crutchlow considera que la propuesta hecha por Cecchinello era imposible de rechazar. "No conozco a nadie que lo hubiera hecho. La gente me pregunta por qué, dice que era una tontería, criticaron la situación… Pero yo lo veo así: ¿quién rechazaría pilotar las mejores motos del mundo en la mejor parrilla del mundo frente a los mejores pilotos del mundo? Cuando tienes esa oportunidad, la aprovechas".

"No fue fácil, nada fácil, y se vio que necesité unas cuantas carreras para recuperar la velocidad. Las dos o tres últimas fueron bastante bien, en cuanto a velocidad. No conseguimos los resultados que queríamos, pero es porque no piloté durante dos años. Disfruté mucho del trabajo con el equipo LCR Honda, fue un privilegio, un placer".

Cal Crutchlow Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Crutchlow considera que su experiencia, con diez temporadas completas en MotoGP, y su estatus actual, sin ningún programa en otro campeonato, le convertían en un mejor candidato para ser un suplente que cualquier promesa llegada de Moto2, que habría tenido que descubrirlo todo y, al mismo tiempo, renunciar a sus ambiciones en su propio campeonato.

"Lucio fue muy criticado –no en el paddock, sino por los aficionados– por no haber dado una oportunidad a un joven. Eso no funciona así en MotoGP. No puedes subirte a esas motos durante un fin de semana, o unos cuantos fines de semana, y esperar ser rápido".

"Sugerían coger a un piloto de Moto2, pero tienen que pensar en su propio campeonato, ya corren para un equipo, tienen sus propios objetivos y no van a querer abandonar su puesto o poner su carrera deportiva en juego para pilotar una MotoGP durante unas cuantas carreras. Creo que el escenario de hacerme volver funcionó muy, muy bien. Fui bastante bueno sobre la moto, eso generó atención mediática para Lucio y para MotoGP", cerró.