Crutchlow: "Es increíble que Quartararo liderara el Mundial con esta moto"

Sepang.- El francés perdió el liderato del campeonato del mundo el pasado domingo en Australia al sufrir una caída y verse superado por el italiano Pecco Bagnaia al frente de la general, lo que ha dejado en una situación franca al de Ducati para proclamarse campeón, con una primera bola de partido este mismo fin de semana.

Aunque hay quien no descarta una reacción de última hora de Quartararo, como el mismísimo Marc Márquez, lo cierto es que viendo la inacción de Yamaha y la falta de prestaciones de la M1, pensar en ello parece suicida.

"Fabio no se rendirá, eso seguro", suelta su compañero Cal Crutchlow.

"Hablo con él como amigo, pero también, de alguna forma, porque trabajo para él. Es un momento difícil, y hay que tener en cuenta que está pilotando por encima de las posibilidades de la Yamaha", advierte el británico.

"No puede hacer más de lo que hace. Sí, él cometió un error la semana pasada, pero no le hemos visto cometer muchos a lo largo del año. Es increíble que liderara el Mundial con esta moto. Fabio sabe cómo pilotar aquí y creo que lo hará bien. Lo que necesitamos es que los demás no lo hagan", fue el análisis.

Crutchlow volvió al paddock dos años después de su retirada y siendo el piloto de pruebas de Yamaha, lo que no le ha impedido rendir mejor de lo que estaba haciendo Andrea Dovizioso, aunque admite que moto no da para muchas alegrías.

"La Yamaha es ahora mucho más difícil de pilotar que antes. Digamos que es más agresiva. Antes, la Yamaha era la moto que todos los pilotos querían. ¿Cuántos novatos se subían al podio con ella, o incluso con una satélite? Si miras atrás, normalmente había una Honda, la misma, pero eran muchas las Yamaha en el podio. Ahora ocurre lo contrario: cualquiera puede subirse al podio con la Ducati en su primer año en MotoGP", explicó Cal.

"Y creo que eso pasa por una combinación de cosas. Básicamente, la aerodinámica y los dispositivos de altura complican la conducción", fue el diagnóstico.

"En Sepang, nuestro principal problema es la aceleración. Derrapamos mucho, y eso no acostumbraba a ser un problema para nosotros. Y, obviamente, la falta de velocidad aquí se nota mucho. Fabio tiene que ponerse al frente e irse, pero eso no es fácil".