No deja de ser sorprendente que el británico, a quien Honda no renovará el contrato cuando termine esta temporada –será sustituido en el taller de LCR por Alex Márquez–, afirme sin rubor que no tiene ningún interés en saber qué le deparará al Maníaco en el futuro.

Sobre todo, porque de la resolución que salga del Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo puede depender que en 2021 siga en MotoGP a tiempo completo, o no.

Una vez supo que Iannone debía perderse este curso –su lugar lo ocupa Bradley Smith, el probador de Aprilia–, los responsables del constructor italiano se movieron rápido para tratar de atar a Crutchlow, con quien firmaron una suerte de preacuerdo –“No voy a contestar a eso”, dijo este jueves–.

“El caso de Iannone no tiene nada que ver conmigo y no lo sigo para nada. Yo he dicho que me gustaría optar a esa moto, pero eso no significa que vaya a seguir lo que ocurra. Dije que si hay esa posibilidad me gustaría ser yo. Para nada estoy ansioso pensando en qué pasará con Iannone, eso lo puedo asegurar”, soltó Crutchlow este jueves, ya desde Aragón.

“Quiero seguir corriendo. Pero, por el contrario, si no puedo hacerlo, tampoco creo que me afecte mucho. La vida es así, hay que aceptarla. Si la Aprilia está disponible hablaré con ellos y veremos si quiero hacerlo o no”, añadió el de Coventry, antes de llevar a cabo un ejercicio de considerable autobombo: “No he perdido ni un ápice de determinación, porque no creo que haya otro piloto en la parrilla que tenga lo que yo”.

También puedes leer: El TAS decide el futuro de Iannone en MotoGP; preacuerdo con Crutchlow

Aprilia siempre ha mantenido que su prioridad es recuperar a Iannone en caso de que el de Vasto pueda subirse a la moto el curso que viene, y que esperará a tomar cualquier decisión a conocer el fallo del TAS.

No obstante, el sorprendente movimiento de Andrea Dovizioso, que haya ya varias semanas anunció que no seguirá con Ducati en 2021, ha hecho que la cúpula del fabricante se replantee sus opciones.

Las fotos de la temporada 2020 de Cal Crutchlow en MotoGP