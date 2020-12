Crutchlow: "Honda me quería de comodín para MotoGP y WorldSBK"

La carrera de Crutchlow como piloto a tiempo completo ha llegado a su fin después de haber firmado un contrato como piloto de pruebas con Yamaha para 2021, tras perder su puesto en el LCR Honda a manos de Alex Márquez.

Al tres veces ganador de MotoGP se le había vinculado con un asiento en Aprilia antes de firmar su contrato como piloto de test de Yamaha, y dijo a los medios de comunicación el mes pasado que Honda tenía un papel en mente para él.

Pero la idea de HRC era mantener a Crutchlow como piloto reserva de sus equipos de MotoGP y WorldSBK, lo que el británico reconoce que no le interesaba, ya que podría haber significado que podría haber estado corriendo toda la temporada.

"Nunca tuve nada sobre el papel de su parte [HRC], pero el plan era más bien como piloto reserva", dijo Crutchlow cuando se le preguntó si Honda le había ofrecido un puesto de piloto de pruebas para 2021.

"Alberto [Puig]... Me gusta Alberto, siempre he afirmado que ha sido muy influyente en mis negocios con Honda en los últimos años y siempre me ha apoyado. Es igual que yo, habla claro y es muy bueno y se decepcionó cuando me quedé fuera de Honda a principios de año", añade.

"Mucho de esto estuvo fuera de su control, pero también otra gran parte estuvo bajo su control y entiendo la situación".

"Así que, obviamente, quería mantenerme de una forma u otra y buscaron tenerme como piloto reserva. Pero habría sido un trabajo duro, creo, porque era para MotoGP y el Mundial de Superbikes y no me interesaba ese proyecto en particular porque eran seis pilotos [que tendría que reemplazar] y estaría corriendo todo el año tal vez".

"Pero estoy muy agradecido de hablar siempre con Alberto con sinceridad y franqueza. Y otra gran cosa fue cuando le dije que iba a firmar el acuerdo con Yamaha, se alegró mucho por mí. Es bueno saberlo".

Crutchlow podría hacer apariciones como wild-card en 2021 con Yamaha si la marca considera útil para el proyecto, aunque se limitaría a tres según las reglas para los fabricantes no concesionarios.

