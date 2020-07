A la espera de que se confirme oficialmente el fichaje de Pol Espargaró por el equipo Repsol Honda para 2021 y, en consecuencia, el pase de Alex Márquez a la estructura satélite LCR, el gran damnificado por la maniobra no será otro que el británico Cal Crutchlow, que tras seis temporadas corriendo para el equipo con base en Mónaco deberá cambiar de aires.

Tras tomar la decisión de prescindir de sus servicios en MotoGP, Honda propuso a Cal correr en el WorldSBK, una opción que el británico desechó de plano, abriéndose a nuevos horizontes dentro del Mundial.

La posibilidad más real es un futuro en Aprilia, que sigue esperando la resolución de la suspensión por dopaje de su piloto Andrea Iannone, que en caso de confirmarse dejaría un espacio libre en la formación de Noale, que en este arranque de 2020 ha confirmado a Bradley Smith.

“Mi tiempo con Honda ha sido excelente y hemos logrado muchas cosas juntos, pero todo lo bueno llega a su fin en algún momento”, admite el piloto de Coventry en una conversación con el portal bikesportnews.

“Hemos logrado 19 podios con Lucio [Cecchinello] y su equipo, pero ahora tiene otras cartas sobre la mesa. Si no llegan a un acuerdo con Taka [Takaaki Nakagami], entonces podría quedarme, pero creo que las posibilidades son remotas”, admite Cal.

Crutchlow llegó al LCR en 2015 y desde 2017 corre con contrato de fábrica y material oficial, con apoyo directo de Japón. Pese a que ahora le abren la puerta de salida, el británico no se siente menospreciado.

“Sinceramente no me siento mal por esto. Quiero que lo que estoy haciendo sea divertido, no se trata de dinero, y creo que desarrollar la RS-GP junto a Aleix [Espargaró] podría ser muy divertido”, suelta dando a entender que estaría encantado de correr en 2021 con Aprilia, con la que ha iniciado negociaciones en los últimos días, siempre a la espera de la resolución de lo que pase con Iannone.

Una posibilidad, la de recalar en Aprilia, que contaría con la bendición del mayor de los hermanos Espargaró, que en una reciente entrevista señaló que “sería genial” contar con un piloto “con tanta experiencia” como Cal para desarrollar la moto.

Pese a que HRC siempre se ha mostrado satisfecha con el desempeño del británico, sobre todo ayudando en el desarrollo de la RC213V, Cal cree adivinar los motivos de la decisión, remontándose a cuando empezó a mencionar la posibilidad de una retirada.

“Creo que lo mencioné una vez y de repente ya parecía que me estaba retirando. Afortunadamente no todos los fabricantes lo ven así, y también tengo la suerte de tener una buena relación con Ezpeleta”.

En ese sentido, el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, aseguró en una entrevista exclusiva con Motorsport.com que iba a ayudar al británico.

“A mí me gustaría que Cal siguiera mucho tiempo con nosotros [en MotoGP], y como hemos hecho muchas veces ayudaremos a encontrarle un sitio”, dijo el directivo.