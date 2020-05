Crutchlow: “Mi carrera no ha acabado; estoy listo para seguir en 2021”

Crutchlow, de 34 años, afronta su 10º curso en MotoGP, sexto con Honda tras pasar tres años por el Tech3-Yamaha y uno en Ducati, su única experiencia como piloto en un equipo de fábrica.

Sin embargo, desde hace tres años, el contrato del británico es directamente con HRC, con material de fábrica y obligaciones como probador, un acuerdo que concluye a final de este año tras firmar la última renovación por un solo curso.

De momento, Honda no ha movido pieza, ni ha iniciado las conversaciones para renovar al piloto nacido en Coventry, en medio de la pandemia por COVID-19 que mantiene suspendido el campeonato del mundo. Esto, unido a algunos comentarios del propio piloto acerca de una posible retirada tras sufrir una terrible lesión a final de 2018 en Australia, habían sembrado ciertas dudas.

Crutchlow, que el pasado año firmó tres podios y que no gana una carrera desde Argentina 2018, está ahora decidido a seguir en su actual puesto, asegurando que su vida como piloto aún no ha concluido.

“Estoy contento con lo que he logrado. Tuve una carrera maravillosa, que me gustó. Pudo haber sido mejor, pero al final lo hice lo mejor que pude. No creo que haya terminado todavía. Mi motivación es alta”, explicaba el corredor en MotoGP Round Table.

“Incluso al final de la temporada pasada me sentí en una buena posición y creo que puedo continuar en 2021”, añade.

Durante las primeras semanas de cuarentena, los equipos de MotoGP han mantenido ‘cerrado’ el mercado de pilotos, anunciándose solo las renovaciones de Alex Rins y Joan Mir, que estaban pactadas desde antes de la pandemia.

En los últimos días, sin embargo, han vuelto al trabajo en los despachos y se ha reabierto el mercado.

“En este sentido no creo que la crisis tenga ningún impacto, porque Honda y yo hablamos sobre la renovación del contrato antes del inicio de las carreras. Veremos cómo se desarrollan las cosas”, explica Cal, dando por hecho que cuando se reemprenda la actividad, supuestamente a finales de julio en Jerez, pueda plasmar la renovación una temporada más con HRC, hasta final de 2021.

Afincado en California (Estados Unidos), Crutchlow ha mantenido un programa de entrenamiento con mucha bicicleta, una de sus pasiones, a la espera de saber dónde y cuándo empezará la acción.

Un inicio de Mundial que, presumiblemente, será en julio en Jerez, por lo que Cal deberá viajar hasta España y pasar dos semanas de confinamiento antes del primer gran premio.

“Me mantengo en contacto con HRC y hablo constantemente con todos los miembros del equipo LCR. También hablo permanentemente con los jefes en Japón y obtengo información sobre la situación. Seamos positivos”, pide el de Convetry.

