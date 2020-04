Crutchlow: “Cuando empiece la temporada hablaré con otras fábricas”

El británico, de 34 años, lleva nueve temporada en MotoGP, las últimas cinco con una Honda del equipo LCR, con la que ha logrado tres victorias, las únicas que lucen en su palmarés.

Tras sufrir una terrorífica caía en el Gran Premio de Australia de 2018, Crutchlow se perdió las tres últimas carreras de ese curso y arrastró molestias durante gran parte de la temporada 2019, en la que sumó tres podios y no pudo ganar ninguna carrera, pese a que Marc Márquez, con la misma moto, ganó el Mundial de forma aplastante.

Crutchlow corre con el equipo LCR, satélite de HRC, pero lo hace con material oficial y bajo contrato de Honda, lo que le convierte en piloto de la marca, hasta final de 2020, cuando concluye el acuerdo que tiene firmado.

El de Coventry, casado y padre de familia, admitió el pasado año que no recordaba haber pasado un fin de semana de carreras sin dolor y llegó a admitir que la retirada estaba en sus pensamientos, aunque posteriormente declinó esa posibilidad.

“El año pasado dije que 2020 podría ser mi última temporada compitiendo, pero mi motivación a fines del año pasado fue mayor que nunca y hoy no ha cambiado, así que no hay ninguna razón por la que no vaya a seguir en MotoGP el próximo año”, explica Crutchlow en un vídeo en la página oficial del campeonato.

La suspensión momentánea del campeonato debido a la crisis global por COVID19 ha dejado en suspenso cualquier negociación de las fábricas con sus pilotos.

Honda cerró, justo antes de la crisis, la renovación por cuatro temporadas de Marc Márquez, y ahora aguardará a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para ver la forma de encauzar el futuro de los pilotos que terminan a final de 2020.

“Estoy en una situación similar a la del 80% de los pilotos del paddock, pero por el momento no estamos corriendo”, recuerda Cal.

“Cuando volvamos a competir será el momento de hablar con los fabricantes y especialmente con Honda... estoy contento con mi equipo, han hecho un trabajo fantástico en los últimos años, pero definitivamente también hablaré con otros equipos y constructores en los próximos meses cuando podamos comenzar la temporada, y veremos cómo va”, suelta el británico, dejando claro que no se cierra ninguna puerta de cara al futuro.

“No significa que voy a seguir compitiendo o que voy a parar", añade.

“Pero creo que todavía tengo mucho que dar en MotoGP y que todavía puedo ser competitivo y pelear, mi mejor año aún está por llegar”, zanja.

