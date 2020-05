Crutchlow se formó en los campeonatos británicos de las motos derivadas de serie, y tras pasar por el WorldSBK aterrizó en el Mundial, en 2011, directamente al equipo satélite de Yamaha, en la categoría reina.

Con el Tech3, el británico dio muestras de ser un piloto rápido, logrando dos podios en 2012, y en su tercer año en MotoGP enlazó, en la primera mitad del curso, cuatro podios más en solo cinco carreras: Francia (2º), Italia (3º), Barcelona (caída), Holanda (3º) y Alemania (2º).

Eso llamó la atención de Ducati, que le ofreció un contrato como piloto para el equipo oficial de cara al bienio 2014-15.

Una vez en el box rojo, Cal no logró adaptarse a la Desmosedici, con la que solo logró un podio, bajo la lluvia de Aragón, y perdiendo la segunda plaza sobre la línea de meta (foto principal) en lucha con Aleix Espargaró, que circulaba con una CRT Forward Yamaha.

Cal renunció a su segundo año de contrato con Ducati y encontró acomodo en el LCR-Honda, como piloto independiente. O esa era, hasta ahora, la versión que se había impuesto de aquella maniobra.

Sin embargo, el británico, seis años después, ha explicado la verdad de todo aquello en una interesante entrevista con Marieta Evans, prestigiosa reportera freelance de MotoGP, en su canal de YouTube.

“Podría haber sido rápido con aquella Ducati, nunca tuve dudas al respecto”, explica Cal en la entrevista.

“Si te fijas en Dovizioso, también sufrió en su primer año con Ducati, pero tuvo la voluntad de aceptarlo, yo no lo hice y debería haberlo hecho”, recuerda.

Fue entonces cuando Cal desveló el verdadero quid de la cuestión sobre su marcha de Ducati.

“La razón por la que me fui no era que no creyese que podía ganar, sino porque Ducati ya había firmado un contrato con otro piloto para el equipo oficial del año siguiente. Aunque me hubiera quedado, no había sitio para mí. Se habían decidido por Iannone”, formando pareja con Dovizioso.

Ahondando en su paso por el garaje rojo, Crutchlow desglosa algunos paralelismos con lo que le pasó a él.

“Al principio fue difícil adaptarme a la Ducati, me pasó a mí y también en su momento a Dovi, a Jorge Lorenzo o a Valentino Rossi, todos veníamos de Yamaha. Sin embargo, fue una experiencia que me hizo fuerte como piloto”.

Aunque a Lorenzo le respetaron el contrato en Borgo Panigale, también tuvo que ver como firmaban a otro pilotos, Danilo Petrucci, mientras se debatía su continuidad al manillar de la Desmosedici, lo que le llevó a fichar por el equipo oficial Repsol Honda en 2019, donde le pasó algo parecido a lo del británico en Ducati: se fue sin cumplir su segundo año.

“Si Jorge hubiera seguido [en Honda] se habría terminado adaptando”, afirma Cal con seguridad.

“Pero los pilotos somos impacientes, puedo entender su situación, Lorenzo es un ganador y sufría para entrar entre los diez primeros. Después de las caídas de Barcelona y Assen no puedes culparle de no seguir pilotando igual que antes, fueron caídas muy gordas. Jorge es un cinco veces campeón del mundo, sabe cómo se pilota una moto”, argumenta.

