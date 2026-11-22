Crónica de entrenamientos

MotoGP GP de Portugal

Aldeguer lidera un Warm Up complicado en Portimao con la pista aún mojada; Márquez evita riesgos

Fermín Aldeguer lideró el Warm Up de MotoGP en Portimao, el último entrenamiento previo a carrera, en el que solo 13 pilotos hicieron un tiempo.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 22 nov 2026, 9:16

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Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El circuito de Portimao ha recibido a los pilotos de MotoGP este domingo, una jornada en la que Marc Márquez apunta a coronarse como diez veces campeón del mundo de motociclismo, en unas condiciones mucho mejores que el sábado. Si 24 horas antes hacía frío, niebla y amenazaba lluvia, que finalmente llegó y trastocó los planes, el domingo arrancó de manera mucho más amable, con el sol brillando en el Autódromo Internacional del Algarve, aunque aún con una temperatura fría.

Sin embargo, por la noche aún había caído algo de lluvia en la zona de Portimao, lo que unido al mal tiempo que hubo el sábado provocó que los corredores de la categoría reina se encontraran con un asfalto mojado. Como consecuencia, los pilotos que salieron a pista al Warm Up, el último entrenamiento previo a la carrera larga, lo hicieron con neumáticos de mojado.

Los pilotos salieron, en su mayoría, con mucho tiento, o directamente lo hicieron para los últimos 5 minutos del entreno, viendo que en algunos puntos el trazado aún estaba muy húmedo (por ejemplo, en la recta de meta).

Márquez salió a pista, pero optó por no hacer un crono. Comprobó que su Ducati estaba bien, volvió al garaje, se quitó el casco y dio la sesión por concluida antes de tiempo, evitando riesgos innecesarios. Por su parte, Jorge Martín hizo algo muy similar: el español salió a pista, marcó un tiempo muy lento (1:57.312) y acto seguido volvió al box de Aprilia para no salir más.

Pedro Acosta marcó el primer tiempo de referencia, un 1:52.925, que unos instantes después fue superado. El mejor crono lo acabó haciendo Fermín Aldeguer: con un 1:51.898, el murciano lideró una tabla de tiempos en la que solamente 13 pilotos hicieron un tiempo.

El de La Ñora aventajó en 3 décimas a Augusto Fernández y en 8 a Jack Miller. A más de un segundo, finalizaron Pedro Acosta, Diogo Moreira, Fabio Di Giannantonio, Brad Binder, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Jorge Martín, Raúl Fernández y Ai Ogura.

Resultados del Warm Up de MotoGP del Gran Premio de Portugal 2026 en Portimao

W

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

F. Aldeguer Gresini

54 Ducati 5

1'51.898

150.694 2

A. Fernández Pramac

47 Yamaha 5

+0.329

1'52.227

0.329 150.252 3

J. Miller Pramac

43 Yamaha 6

+0.852

1'52.750

0.523 149.555 4

P. Acosta KTM

37 KTM 3

+1.027

1'52.925

0.175 149.323 5

D. Moreira LCR

11 Honda 5

+1.154

1'53.052

0.127 149.156 6

F. Di Giannantonio VR46

49 Ducati 5

+1.322

1'53.220

0.168 148.934 7

B. Binder KTM

33 KTM 5

+2.151

1'54.049

0.829 147.852 8

L. Marini Honda

10 Honda 2

+2.517

1'54.415

0.366 147.379 9

M. Bezzecchi Aprilia

72 Aprilia 3

+4.472

1'56.370

1.955 144.903 10

F. Morbidelli VR46

21 Ducati 4

+4.664

1'56.562

0.192 144.664 11

J. Martín Aprilia

89 Aprilia 3

+5.414

1'57.312

0.750 143.739 12

R. Fernández Trackhouse

25 Aprilia 2

+8.207

2'00.105

2.793 140.397 13

A. Ogura Trackhouse

79 Aprilia 2

+19.596

2'11.494

11.389 128.237 14

J. Zarco LCR

5 Honda 1

15

F. Quartararo Yamaha

20 Yamaha 1

16

E. Bastianini Tech3

23 KTM 1

17

I. Lecuona Ducati

27 Ducati 2

18

A. Rins Yamaha

42 Yamaha 1

19

P. Espargaró Tech3

44 KTM 3

20

A. Márquez Gresini

73 Ducati 0

21

M. Márquez Ducati

93 Ducati 2

22

J. Dixon Honda

96 Honda 3

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