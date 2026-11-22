Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Portugal
Aldeguer lidera un Warm Up complicado en Portimao con la pista aún mojada; Márquez evita riesgos
Fermín Aldeguer lideró el Warm Up de MotoGP en Portimao, el último entrenamiento previo a carrera, en el que solo 13 pilotos hicieron un tiempo.
Rubén Carballo Rosa
Editado: 22 nov 2026, 9:16
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Fermín Aldeguer, Gresini Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
El circuito de Portimao ha recibido a los pilotos de MotoGP este domingo, una jornada en la que Marc Márquez apunta a coronarse como diez veces campeón del mundo de motociclismo, en unas condiciones mucho mejores que el sábado. Si 24 horas antes hacía frío, niebla y amenazaba lluvia, que finalmente llegó y trastocó los planes, el domingo arrancó de manera mucho más amable, con el sol brillando en el Autódromo Internacional del Algarve, aunque aún con una temperatura fría.
Sin embargo, por la noche aún había caído algo de lluvia en la zona de Portimao, lo que unido al mal tiempo que hubo el sábado provocó que los corredores de la categoría reina se encontraran con un asfalto mojado. Como consecuencia, los pilotos que salieron a pista al Warm Up, el último entrenamiento previo a la carrera larga, lo hicieron con neumáticos de mojado.
Los pilotos salieron, en su mayoría, con mucho tiento, o directamente lo hicieron para los últimos 5 minutos del entreno, viendo que en algunos puntos el trazado aún estaba muy húmedo (por ejemplo, en la recta de meta).
Márquez salió a pista, pero optó por no hacer un crono. Comprobó que su Ducati estaba bien, volvió al garaje, se quitó el casco y dio la sesión por concluida antes de tiempo, evitando riesgos innecesarios. Por su parte, Jorge Martín hizo algo muy similar: el español salió a pista, marcó un tiempo muy lento (1:57.312) y acto seguido volvió al box de Aprilia para no salir más.
Pedro Acosta marcó el primer tiempo de referencia, un 1:52.925, que unos instantes después fue superado. El mejor crono lo acabó haciendo Fermín Aldeguer: con un 1:51.898, el murciano lideró una tabla de tiempos en la que solamente 13 pilotos hicieron un tiempo.
El de La Ñora aventajó en 3 décimas a Augusto Fernández y en 8 a Jack Miller. A más de un segundo, finalizaron Pedro Acosta, Diogo Moreira, Fabio Di Giannantonio, Brad Binder, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Jorge Martín, Raúl Fernández y Ai Ogura.
Resultados del Warm Up de MotoGP del Gran Premio de Portugal 2026 en Portimao
W
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1
F. Aldeguer Gresini
54 Ducati 5
1'51.898
150.694 2
A. Fernández Pramac
47 Yamaha 5
+0.329
1'52.227
0.329 150.252 3
J. Miller Pramac
43 Yamaha 6
+0.852
1'52.750
0.523 149.555 4
P. Acosta KTM
37 KTM 3
+1.027
1'52.925
0.175 149.323 5
D. Moreira LCR
11 Honda 5
+1.154
1'53.052
0.127 149.156 6
F. Di Giannantonio VR46
49 Ducati 5
+1.322
1'53.220
0.168 148.934 7
B. Binder KTM
33 KTM 5
+2.151
1'54.049
0.829 147.852 8
L. Marini Honda
10 Honda 2
+2.517
1'54.415
0.366 147.379 9
M. Bezzecchi Aprilia
72 Aprilia 3
+4.472
1'56.370
1.955 144.903 10
F. Morbidelli VR46
21 Ducati 4
+4.664
1'56.562
0.192 144.664 11
J. Martín Aprilia
89 Aprilia 3
+5.414
1'57.312
0.750 143.739 12
R. Fernández Trackhouse
25 Aprilia 2
+8.207
2'00.105
2.793 140.397 13
A. Ogura Trackhouse
79 Aprilia 2
+19.596
2'11.494
11.389 128.237 14
J. Zarco LCR
5 Honda 1
15
F. Quartararo Yamaha
20 Yamaha 1
16
E. Bastianini Tech3
23 KTM 1
17
I. Lecuona Ducati
27 Ducati 2
18
A. Rins Yamaha
42 Yamaha 1
19
P. Espargaró Tech3
44 KTM 3
20
A. Márquez Gresini
73 Ducati 0
21
M. Márquez Ducati
93 Ducati 2
22
J. Dixon Honda
96 Honda 3
Ver resultados
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior A qué hora es hoy la carrera de MotoGP en Portimao: nueva oportunidad para Márquez
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Rubén Carballo Rosa
A qué hora es hoy la carrera de MotoGP en Portimao: nueva oportunidad para Márquez
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
1 h
A qué hora es hoy la carrera de MotoGP en Portimao: nueva oportunidad para Márquez
Moreira y su brutal accidente en Portimao: "Creo que me he ganado un premio a la mejor volada del año"
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
15 h
Moreira y su brutal accidente en Portimao: "Creo que me he ganado un premio a la mejor volada del año"
Acosta: "Con los puntos de ventaja y el nivel que tiene, Márquez no necesita ningún favor"
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
16 h
Acosta: "Con los puntos de ventaja y el nivel que tiene, Márquez no necesita ningún favor"
Más de
Marc Márquez
Parrilla de MotoGP en Portimao: filas y posiciones de salida (GP de Portugal)
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
5 h
Parrilla de MotoGP en Portimao: filas y posiciones de salida (GP de Portugal)
Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 hoy en Portimao
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
5 h
Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 hoy en Portimao
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Portimao: Márquez, título a tiro
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
16 h
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Portimao: Márquez, título a tiro
Más de
KTM
Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en Portimao
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
17 h
Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en Portimao
A partir de 2027, las carreras de MotoGP serán a las 3 de la tarde y evitarán chocar con la F1
MotoGP
MotoGP 21 h
A partir de 2027, las carreras de MotoGP serán a las 3 de la tarde y evitarán chocar con la F1
Alex Márquez domina sobre Marc un FP2 en Portimao en el que llega la lluvia; Martín, 12º
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
22 h
Alex Márquez domina sobre Marc un FP2 en Portimao en el que llega la lluvia; Martín, 12º
Últimas noticias
Norris cree que McLaren sacó lo máximo de Las Vegas: "Segundo y tercero es como un doblete"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
10 min
Norris cree que McLaren sacó lo máximo de Las Vegas: "Segundo y tercero es como un doblete"
Aldeguer lidera un Warm Up complicado en Portimao con la pista aún mojada; Márquez evita riesgos
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Portugal
12 min
Aldeguer lidera un Warm Up complicado en Portimao con la pista aún mojada; Márquez evita riesgos
Hamilton se harta de los líos con Leclerc y señala a Ferrari: "Yo ya he dicho suficiente"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
36 min
Hamilton se harta de los líos con Leclerc y señala a Ferrari: "Yo ya he dicho suficiente"
GP de Macao: Kean Nakamura-Berta logra la victoria tras el KO por accidente de Enzo Deligny
Other open wheel
Misc Other open wheel 39 min
GP de Macao: Kean Nakamura-Berta logra la victoria tras el KO por accidente de Enzo Deligny
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse