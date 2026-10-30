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MotoGP GP de Malasia

Márquez sube su apuesta en el arranque en Sepang; Martín sufre

Marc Márquez se ha propuesto aprovechar al máximo su velocidad y los obstáculos que afronta Jorge Martín, y este viernes lideró con casi medio segundo de margen el primer ensayo libre, en Sepang.

Oriol Puigdemont

Editado: 30 oct 2026, 4:42

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sepang (Enviado Especial).- Con Jorge Martín lesionado desde la sprint del pasado sábado, en Australia, el actual campeón quiere sacar tajada del momento que atraviesa para aumentar su renta al frente del Mundial, que asciende a diez puntos, tanto como pueda. La ocasión es ideal para él en Malasia, donde su principal rival en la gresca por la corona comparece marcado físicamente, y con mucho dolor por la fractura que arrastra en el radio de la mano de derecha.

En un primer ensayo marcado por el clásico bochorno que siempre golpea el trazado malayo, Marc Márquez no dio opción a nadie y lideró la tabla de tiempos, con casi medio segundo de ventaja sobre Marco Bezzecchi, el tercero en discordia en la batalla por el título. Martín, por su parte, finalizó el 20º, a 1,8 segundos del piloto de Ducati, en un entrenamiento en el que concentró gran parte de los objetivos, y en el que se le vio con evidentes molestias, por ejemplo, para colocarse y quitarse los guantes. Con todo, ha sido declarado 'apto' para lo que resta de fin de semana en Sepang.

El tercero más veloz fue Pedro Acosta, que de esta forma completó un trébol con tres marcas distintas en la zona alta de las pantallas, mientras que la cuarta mejor vuelta se la adjudicó Enea Bastianini, que siempre se ha manejado muy bien en Sepang, y que se quedó a siete décimas de Márquez.

La quinta plaza de Brad Binder lleva a pensar que KTM tiene potencial en este escenario, mientras que la Franco Morbidelli concluyó el sexto, justo por delante de Alex Márquez, otro de los que afronta el fin de semana con opciones de apuntar al podio, siempre que se lo permita el delicado estado de su hombro derecho. El menor de los hermanos de Cervera (Lleida), en cualquier caso, fue casi un segundo más lento que el #93, que le sacó dos décimas más a Johann Zarco (octavo), el mejor colocado de entre los representantes de Honda.

Fabio Di Giannantonio concluyó el noveno, ya a 1,3 segundos de la cabeza, y Diogo Moreira cerró un top ten, del que Pecco Bagnaia (13º) volvió a quedarse fuera, aunque esta vez por apenas una décima. Una vez más, ninguna de las Yamaha pudo meterse entre los diez primeros, siendo Alex Rins (11º), quien mejor comenzó un gran premio que se le presenta muy cuesta arriba a la marca de los diapasones.

Resultados de los Libres 1 (FP1) del GP de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang

FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 15

1'58.912

167.811 2 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 17

+0.474

1'59.386

0.474 167.145 3 P. Acosta KTM 37 KTM 14

+0.474

1'59.386

0.000 167.145 4 E. Bastianini Tech3 23 KTM 15

+0.776

1'59.688

0.302 166.723 5 B. Binder KTM 33 KTM 16

+0.825

1'59.737

0.049 166.655 6 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 17

+0.883

1'59.795

0.058 166.574 7 A. Márquez Gresini 73 Ducati 16

+0.989

1'59.901

0.106 166.427 8 J. Zarco LCR 5 Honda 16

+1.241

2'00.153

0.252 166.078 9 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 17

+1.325

2'00.237

0.084 165.962 10 D. Moreira LCR 11 Honda 17

+1.348

2'00.260

0.023 165.930 11 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 14

+1.358

2'00.270

0.010 165.916 12 J. Miller Pramac 43 Yamaha 17

+1.412

2'00.324

0.054 165.842 13 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 12

+1.418

2'00.330

0.006 165.833 14 J. Mir Honda 36 Honda 14

+1.419

2'00.331

0.001 165.832 15 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 15

+1.508

2'00.420

0.089 165.710 16 M. Viñales Tech3 12 KTM 16

+1.545

2'00.457

0.037 165.659 17 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 5

+1.669

2'00.581

0.124 165.488 18 L. Marini Honda 10 Honda 17

+1.697

2'00.609

0.028 165.450 19 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 17

+1.704

2'00.616

0.007 165.440 20 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 12

+1.835

2'00.747

0.131 165.261 21 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 15

+2.198

2'01.110

0.363 164.765 22 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 15

+2.764

2'01.676

0.566 163.999 Ver resultados

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