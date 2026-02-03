Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Fórmula 1
Fórmula 1
Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026
Crónica de test
MotoGP Test oficial de Sepang

Marc Márquez brilla en su vuelta con una MotoGP y lidera el Día 1 del Test de Sepang

En su primer día de rodaje con una MotoGP desde su lesión en octubre de 2025, Marc Márquez lideró la jornada inicial del test colectivo de Sepang.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Añadir como fuente principal
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La pretemporada 2026 del Mundial de MotoGP ya está en marcha. El circuito de Sepang ha acogido este martes, 3 de febrero, la primera jornada del test de Sepang, el primer ensayo disponible para todos los pilotos este invierno, tras disputarse hace unos días el Shakedown con los debutantes, los probadores de cada marca y Yamaha, por estar en el rango D del sistema de concesiones.

Así fue la mañana del Día 1 en Malasia:

Sin embargo, si uno se fija en la tabla de tiempos, parecería que no ha pasado el tiempo, ya no desde el test de postemporada en Valencia de noviembre, sino desde incluso antes. Y es que la primera posición la ocupó la misma persona que dominó con mano de hierro en 2025. No puede ser otro, hablamos de Marc Márquez.

El nueve veces campeón del mundo volvió a subirse este martes a una MotoGP por primera vez desde que Marco Bezzecchi le lesionara en la carrera larga del Gran Premio de Indonesia del pasado curso. Aquello fue el 5 de octubre. Cuatro meses después, el #93 empezó la primera jornada de ensayos invernales de 2026 con tiento, con el undécimo mejor registro en 29 vueltas por la mañana. Pero por la tarde, apareció el verdadero Márquez.

El siete veces campeón de MotoGP se fue animando con el paso de los minutos, dio un paso adelante en la tabla de tiempos pese a sufrir un problema técnico en su Ducati que le dejó parado, en la curva 2, e incluso probó la nueva aerodinámica, con forma de 'martillo', de la Desmosedici GP26, una labor que de primeras estaban sobrellevando más su hermano Alex y su compañero de equipo, Bagnaia. Pero, a menos de 20 minutos del final, llegó el golpe en la mesa. El de Cervera se sacó de la chistera un crono de 1:57.018 con el que dominó la tabla de tiempos. El registro le habría valido para salir tercero en el GP de Malasia 2025, a apenas 17 milésimas de la pole.

Así, el corredor nacido en Lleida batió a Fabio Di Giannantonio por 256 milésimas. El romano, uno de los cuatro pilotos en pista con la GP26, se reservó hasta el final de la sesión vespertina, y a poco más de 20 minutos del final marcó un 1:57.274 (casi 3 décimas mejor que su crono en Q2 en el GP de Malasia 2025) que le hizo dar un salto.

El italiano superó a Maverick Viñales. El español estuvo más ausente en cuanto a tiempos durante todo el día, pero no en cuanto a rodaje, siendo el que más vueltas dio por la tarde, y en los últimos 5 minutos completó sus dos mejores vueltas. La última, de 1:57.295, le recolocó tercero, a 277 milésimas de Márquez. El de Roses, ahora entrenado por Jorge Lorenzo, tenía dos misiones: chequear que estaba bien físicamente y empezar a probar las novedades llevadas por KTM.

Cuarto fue Alex Márquez. El piloto español no mejoró por la tarde el crono que le había bastado para comandar por la mañana, de 1:57.487, a 469 milésimas de su hermano. El de Gresini estrenó muy positivamente su Ducati oficial, en la que en la sesión vespertina pudo incorporar y probar el novedoso carenado de los de Borgo Panigale.

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El #73 batió a Marco Bezzecchi, quien mejoró su tiempo de la mañana para quedarse a 37 milésimas del #73 (1:57.524). El italiano estuvo probando la Aprilia de 2025 y la de 2026, para compararlas, introduciendo también una nueva aerodinámica, con un alerón trasero más bajo y redondeado. Estas piezas estuvieron también disponibles para los pilotos de la escudería satélite, el Trackhouse, mientras que Jorge Martín, ausente por lesión, observaba en distintos puntos de la pista.

Y detrás, las que aparecieron fueron las Honda. La casa del ala dorada ya venía dando buenas sensaciones con su RC213V para 2026, habida cuenta del mejor tiempo de Aleix Espargaró en el Shakedown, y comenzó el test de Sepang, una pista en la que han disputado entrenamientos privados, con el pie derecho.

Luca Marini se pasó todo el día en la parte alta de la tabla, acabando con un 1:57.569 que le dejó cerrando el Top 6. A 31 minutos del final de la jornada, el que mejoró fue Joan Mir: el mallorquín se plantó en 1:57.693 para colocarse séptimo, a 124 milésimas de su compañero de garaje.

Bagnaia, y Quartararo con caída, entran en el Top 10

La octava plaza la ocupó para Pecco Bagnaia. El italiano ocupó las plazas bajas de la tabla por la mañana, pero a mitad de la tarde, a menos de dos horas del final, rompió la barrera del 1:58 y se quedó con un 1:57.720, a 702 milésimas de su compañero de equipo. El turinés, también testando la nueva aerodinámica creada por Gigi Dall'Igna, llegó a ponerse segundo, pero no participó en la mejora de cronos del final del día.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Noveno terminó un Fabio Quartararo que fue protagonista de la única caída de verdadera importancia del día. Por la mañana, a primera hora, el 'Diablo' se fue al suelo en la curva 5, en un accidente que fue muy rápido, al perder la moto de delante y revolcarse por la grava. Afortunadamente, tras los chequeos médicos se descartaron fracturas, aunque eso sí, terminó con una abrasión en el brazo izquierdo, una quemadura. Por la tarde bajó al 1:57.869 para ser el mejor con la nueva Yamaha V4. 

El galo quedó delante de Franco Morbidelli. El italiano superó por menos de una décima a Johann Zarco, quien continuó con el buen día para HRC. El Top 15 lo completaron las KTM de Enea Bastianini, Brad Binder (12º y 13º) y Pedro Acosta. El 'Tiburón de Mazarrón' completó un primer día discreto y acabó 15º, con un 1:58.314, a más de un segundo de Márquez, quien apunta a ser su compañero de equipo en Ducati en 2027. Miller se coló entre los de Mattighofen, 14º, siendo otro de los corredores que también acabó en el suelo.

El Top 20 lo continuaron Alex Rins, Ai Ogura, Raúl Fernández, Diogo Moreira y Toprak Razgatlioglu. El debutante brasileño en Honda, con tres días de rodaje a sus espaldas, siguió mejorando. Y pese a una caída sin mayores consecuencias en el entreno matinal, también en la curva 5, la primera de su trayectoria con las motos pesadas, por la tarde dio un paso adelante, con el que batió al turco, que corrió sin aerodinámica en el colín trasero de su M1 para seguir adaptándose a los neumáticos Michelin. Lorenzo Savadori, sustituto de Jorge Martín, y los probadores de Yamaha, Andrea Dovizioso y Augusto Fernández, con tiempos superiores a los 2 minutos, cerraron la tabla.

Resultados y tiempos del Día 1 del Test de Sepang de MotoGP

Pos. Piloto equipo tiempo / dif. vueltas
1

Spain M. Márquez

 Ducati Team 1:57.018 53
2

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0.256 51
3

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +0.277 61
4

Spain A. Márquez

 Gresini Racing +0.469 49
5

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0.506 56
6

Italy L. Marini

 Honda HRC +0.551 55
7

Spain J. Mir

 Honda HRC +0.675 52
8

Italy P. Bagnaia

 Ducati Team +0.702 65
9 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team +0.851 24
10

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +1.050 45
11 France J. Zarco Honda LCR +1.122 54
12

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +1.143 58
13

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +1.176 57
14 Australia J. Miller Pramac Yamaha +1.234 48
15

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +1.295 58
16 Spain A. Rins Yamaha MotoGP Team +1.302 41
17

Japan A. Ogura

 Trackhouse MotoGP Team +1.595 70
18

Spain R. Fernández

 Trackhouse MotoGP Team +1.641 61
19 Brazil D. Moreira LCR Team +1.664 35
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +1.869 48
21 Italy L. Savadori Aprilia Racing +1.890 50
22

Italy A. Dovizioso

 Yamaha Factory Racing +3.663 38
23

Spain A. Fernández

 Yamaha Factory Racing +4.036 16

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Martín: "Dos semanas después del test de Valencia no podía ni coger una botella de agua"
Siguiente artículo Sepang test MotoGP: Quartararo se fractura un dedo y volverá a casa antes de hora

Mejores comentarios

Más de
Oriol Puigdemont

Viñales: "En 2025, yendo al límite, aparecían todos los problemas; este año, voy cómodo"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Viñales: "En 2025, yendo al límite, aparecían todos los problemas; este año, voy cómodo"

Mir: "La confianza que tengo se ha traducido en el tiempo que he hecho"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Mir: "La confianza que tengo se ha traducido en el tiempo que he hecho"

Alex Márquez: "Ahora, con la moto oficial, los test son más complicados para el piloto"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Alex Márquez: "Ahora, con la moto oficial, los test son más complicados para el piloto"

Últimas noticias

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Misc Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas