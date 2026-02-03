Marc Márquez brilla en su vuelta con una MotoGP y lidera el Día 1 del Test de Sepang

La pretemporada 2026 del Mundial de MotoGP ya está en marcha. El circuito de Sepang ha acogido este martes, 3 de febrero, la primera jornada del test de Sepang, el primer ensayo disponible para todos los pilotos este invierno, tras disputarse hace unos días el Shakedown con los debutantes, los probadores de cada marca y Yamaha, por estar en el rango D del sistema de concesiones.

Así fue la mañana del Día 1 en Malasia: MotoGP Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la primera mañana, Marc vuelve y Quartararo al suelo

Sin embargo, si uno se fija en la tabla de tiempos, parecería que no ha pasado el tiempo, ya no desde el test de postemporada en Valencia de noviembre, sino desde incluso antes. Y es que la primera posición la ocupó la misma persona que dominó con mano de hierro en 2025. No puede ser otro, hablamos de Marc Márquez.

El nueve veces campeón del mundo volvió a subirse este martes a una MotoGP por primera vez desde que Marco Bezzecchi le lesionara en la carrera larga del Gran Premio de Indonesia del pasado curso. Aquello fue el 5 de octubre. Cuatro meses después, el #93 empezó la primera jornada de ensayos invernales de 2026 con tiento, con el undécimo mejor registro en 29 vueltas por la mañana. Pero por la tarde, apareció el verdadero Márquez.

El siete veces campeón de MotoGP se fue animando con el paso de los minutos, dio un paso adelante en la tabla de tiempos pese a sufrir un problema técnico en su Ducati que le dejó parado, en la curva 2, e incluso probó la nueva aerodinámica, con forma de 'martillo', de la Desmosedici GP26, una labor que de primeras estaban sobrellevando más su hermano Alex y su compañero de equipo, Bagnaia. Pero, a menos de 20 minutos del final, llegó el golpe en la mesa. El de Cervera se sacó de la chistera un crono de 1:57.018 con el que dominó la tabla de tiempos. El registro le habría valido para salir tercero en el GP de Malasia 2025, a apenas 17 milésimas de la pole.

Así, el corredor nacido en Lleida batió a Fabio Di Giannantonio por 256 milésimas. El romano, uno de los cuatro pilotos en pista con la GP26, se reservó hasta el final de la sesión vespertina, y a poco más de 20 minutos del final marcó un 1:57.274 (casi 3 décimas mejor que su crono en Q2 en el GP de Malasia 2025) que le hizo dar un salto.

El italiano superó a Maverick Viñales. El español estuvo más ausente en cuanto a tiempos durante todo el día, pero no en cuanto a rodaje, siendo el que más vueltas dio por la tarde, y en los últimos 5 minutos completó sus dos mejores vueltas. La última, de 1:57.295, le recolocó tercero, a 277 milésimas de Márquez. El de Roses, ahora entrenado por Jorge Lorenzo, tenía dos misiones: chequear que estaba bien físicamente y empezar a probar las novedades llevadas por KTM.

Cuarto fue Alex Márquez. El piloto español no mejoró por la tarde el crono que le había bastado para comandar por la mañana, de 1:57.487, a 469 milésimas de su hermano. El de Gresini estrenó muy positivamente su Ducati oficial, en la que en la sesión vespertina pudo incorporar y probar el novedoso carenado de los de Borgo Panigale.

Alex Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El #73 batió a Marco Bezzecchi, quien mejoró su tiempo de la mañana para quedarse a 37 milésimas del #73 (1:57.524). El italiano estuvo probando la Aprilia de 2025 y la de 2026, para compararlas, introduciendo también una nueva aerodinámica, con un alerón trasero más bajo y redondeado. Estas piezas estuvieron también disponibles para los pilotos de la escudería satélite, el Trackhouse, mientras que Jorge Martín, ausente por lesión, observaba en distintos puntos de la pista.

Y detrás, las que aparecieron fueron las Honda. La casa del ala dorada ya venía dando buenas sensaciones con su RC213V para 2026, habida cuenta del mejor tiempo de Aleix Espargaró en el Shakedown, y comenzó el test de Sepang, una pista en la que han disputado entrenamientos privados, con el pie derecho.

Luca Marini se pasó todo el día en la parte alta de la tabla, acabando con un 1:57.569 que le dejó cerrando el Top 6. A 31 minutos del final de la jornada, el que mejoró fue Joan Mir: el mallorquín se plantó en 1:57.693 para colocarse séptimo, a 124 milésimas de su compañero de garaje.

Bagnaia, y Quartararo con caída, entran en el Top 10

La octava plaza la ocupó para Pecco Bagnaia. El italiano ocupó las plazas bajas de la tabla por la mañana, pero a mitad de la tarde, a menos de dos horas del final, rompió la barrera del 1:58 y se quedó con un 1:57.720, a 702 milésimas de su compañero de equipo. El turinés, también testando la nueva aerodinámica creada por Gigi Dall'Igna, llegó a ponerse segundo, pero no participó en la mejora de cronos del final del día.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Noveno terminó un Fabio Quartararo que fue protagonista de la única caída de verdadera importancia del día. Por la mañana, a primera hora, el 'Diablo' se fue al suelo en la curva 5, en un accidente que fue muy rápido, al perder la moto de delante y revolcarse por la grava. Afortunadamente, tras los chequeos médicos se descartaron fracturas, aunque eso sí, terminó con una abrasión en el brazo izquierdo, una quemadura. Por la tarde bajó al 1:57.869 para ser el mejor con la nueva Yamaha V4.

El galo quedó delante de Franco Morbidelli. El italiano superó por menos de una décima a Johann Zarco, quien continuó con el buen día para HRC. El Top 15 lo completaron las KTM de Enea Bastianini, Brad Binder (12º y 13º) y Pedro Acosta. El 'Tiburón de Mazarrón' completó un primer día discreto y acabó 15º, con un 1:58.314, a más de un segundo de Márquez, quien apunta a ser su compañero de equipo en Ducati en 2027. Miller se coló entre los de Mattighofen, 14º, siendo otro de los corredores que también acabó en el suelo.

El Top 20 lo continuaron Alex Rins, Ai Ogura, Raúl Fernández, Diogo Moreira y Toprak Razgatlioglu. El debutante brasileño en Honda, con tres días de rodaje a sus espaldas, siguió mejorando. Y pese a una caída sin mayores consecuencias en el entreno matinal, también en la curva 5, la primera de su trayectoria con las motos pesadas, por la tarde dio un paso adelante, con el que batió al turco, que corrió sin aerodinámica en el colín trasero de su M1 para seguir adaptándose a los neumáticos Michelin. Lorenzo Savadori, sustituto de Jorge Martín, y los probadores de Yamaha, Andrea Dovizioso y Augusto Fernández, con tiempos superiores a los 2 minutos, cerraron la tabla.

Resultados y tiempos del Día 1 del Test de Sepang de MotoGP

Pos. Piloto equipo tiempo / dif. vueltas 1 M. Márquez Ducati Team 1:57.018 53 2 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +0.256 51 3 M. Viñales KTM Tech3 +0.277 61 4 A. Márquez Gresini Racing +0.469 49 5 M. Bezzecchi Aprilia Racing +0.506 56 6 L. Marini Honda HRC +0.551 55 7 J. Mir Honda HRC +0.675 52 8 P. Bagnaia Ducati Team +0.702 65 9 F. Quartararo Yamaha MotoGP Team +0.851 24 10 F. Morbidelli VR46 Racing Team +1.050 45 11 J. Zarco Honda LCR +1.122 54 12 E. Bastianini KTM Tech3 +1.143 58 13 B. Binder KTM Factory Racing +1.176 57 14 J. Miller Pramac Yamaha +1.234 48 15 P. Acosta KTM Factory Racing +1.295 58 16 A. Rins Yamaha MotoGP Team +1.302 41 17 A. Ogura Trackhouse MotoGP Team +1.595 70 18 R. Fernández Trackhouse MotoGP Team +1.641 61 19 D. Moreira LCR Team +1.664 35 20 T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +1.869 48 21 L. Savadori Aprilia Racing +1.890 50 22 A. Dovizioso Yamaha Factory Racing +3.663 38 23 A. Fernández Yamaha Factory Racing +4.036 16