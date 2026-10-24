Crónica de clasificación

MotoGP GP de Australia

Apocalíptica pole de Márquez en Phillip Island

El último sábado de gran premio en Phillip Island quedará grabado en los libros por la escandalosa pole position que se llevó Marc Márquez después de irse al suelo en su primer intento, durante una cronometrada marcada por la lluvia.

Oriol Puigdemont

Publicado: 24 oct 2026, 0:55

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Phillip Island (Australia).- En plena gresca por el título, el mensaje que lanzó en la sesión de clasificación es de esos que se le recordarán para siempre. Esta pole, la cuarta para él en lo que va de curso, está a la altura de la que logró hace unos años en Austin, después de dejar la Honda apoyada en el muro de la recta principal y esprintar hacia el garaje para coger la segunda moto. Esta vez, la Ducati no falló, sino que lo hizo él, en su primer intento de vuelta rápida sobre un asfalto muy delicado, totalmente empapado por la lluvia.

El actual campeón se fue al suelo cuando faltaban algo más de 12 minutos para que el entrenamiento terminara, pero en solo dos minutos y medio fue capaz de volver al garaje y reincorporarse con la otra Desmosedici. En el primer giro, el español ya se puso al frente de la tabla, para dar un martillazo en una segunda ocasión, que le colocó a un universo (1,5 segundos) de su hermano Alex, el segundo. La primera fila la cerrará Johann Zarco, un experto con la pista mojada, que se quedó solo a nueve milésimas del de Gresini tras llegar desde la repesca (Q1).

La segunda fila la liderará Jorge Martín (cuarto), que comenzará la sprint con dos puntos de margen sobre Márquez y que minimizó los daños para Aprilia. Al madrileño lo acompañará Jack Miller (quinto), el ídolo local, y Raúl Fernández (sexto), mientras que Pedro Acosta, que comenzará el séptimo, volvió a ser de nuevo el mejor de entre los representantes de KTM. El octavo lugar lo ocupará Fabio Di Giannantonio, que saldrá por delante de Marco Bezzecchi (noveno) y Diogo Moreira, que cerrará el top ten.

De los pilotos que no pudieron pasar el corte en la primera eliminatoria, destacó la 14ª plaza de Iker Lecuona, sustituto de Fermín Aldeguer en el equipo Gresini, y que sorprendentemente superó a todo un bicampeón del mundo como Pecco Bagnaia, quien, también subido a una Ducati, arrancará dos lugares por detrás de él (16º). En la penúltima posición formará Fabio Quartararo, que habitualmente lidera la comitiva de Yamaha pero que en esta ocasión la cerrará, y Franco Morbidelli lo hará en la última, cerrando así la parrilla.

Resultados de la Q2 de la clasificación de MotoGP 2026 en Phillip Island (Australia)

Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 7

1'34.203

169.981 2 A. Márquez Gresini 73 Ducati 7

+1.494

1'35.697

1.494 167.328 3 J. Zarco LCR 5 Honda 8

+1.503

1'35.706

0.009 167.312 4 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 8

+1.577

1'35.780

0.074 167.183 5 J. Miller Pramac 43 Yamaha 7

+1.781

1'35.984

0.204 166.827 6 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 8

+1.947

1'36.150

0.166 166.539 7 P. Acosta KTM 37 KTM 8

+2.297

1'36.500

0.350 165.935 8 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 8

+2.303

1'36.506

0.006 165.925 9 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 8

+2.317

1'36.520

0.014 165.901 10 D. Moreira LCR 11 Honda 8

+3.681

1'37.884

1.364 163.589 11 E. Bastianini Tech3 23 KTM 7

+4.444

1'38.647

0.763 162.324 12 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 8

+5.186

1'39.389

0.742 161.112 Ver resultados

Resultados de la Q1 de la clasificación de MotoGP 2026 en Phillip Island (Australia)

Q1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 J. Miller Pramac 43 Yamaha 7

1'35.461

167.741 2 J. Zarco LCR 5 Honda 8

+0.001

1'35.462

0.001 167.740 3 B. Binder KTM 33 KTM 8

+0.535

1'35.996

0.534 166.806 4 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 8

+0.835

1'36.296

0.300 166.287 5 M. Viñales Tech3 12 KTM 8

+1.226

1'36.687

0.391 165.614 6 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 9

+1.298

1'36.759

0.072 165.491 7 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 8

+1.317

1'36.778

0.019 165.459 8 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 8

+1.450

1'36.911

0.133 165.232 9 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 8

+1.779

1'37.240

0.329 164.672 10 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 6

+2.443

1'37.904

0.664 163.556 Ver resultados

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