A falta de Márquez, el Diablo reina en Sachsenring

A pesar de que todavía queda por disputarse la segunda mitad del campeonato, el Diablo coge aire al frente de la tabla de puntos como consecuencia del gatillazo de Pecco Bagnaia, su teórico rival directo en la pelea por el título, que se fue al suelo a las primeras de cambio (cuarta vuelta) mientras intentaba evitar la escapada del corredor de Yamaha.

Con el de Ducati en fuera de juego, Quartararo no tuvo a nadie que fuera capaz de atarle en corto, y vuelta a vuelta fue aumentando su margen de distancia sobre el grupo de perseguidores. Al margen de poder ser determinante para el devenir del campeonato, este triunfo es el primero en Sachsenring que no firma Marc Máequez desde 2012, y el primero que no corresponde a una Honda desde el que Valentino Rossi se llevó en 2009, como en esta ocasión el #20, también subido a una Yamaha.

Por más que en ningún momento fue capaz de jugarse el triunfo, Johann Zarco terminó el segundo de forma relativamente cómoda, mientras que Jack Miller completó el podio de forma brillante, después de afrontar una penalización –rodeo– en los primeros compases de la prueba.

El australiano libró una batalla muy cerrada con Aleix Espargaró que al final cayó para el lado del todavía piloto de Ducati, confirmado ya su fichaje por KTM con vistas a 2023. A falta de cuatro vueltas y mientras se defendía del corredor de Townsville, Espargaró se fue largo al llegar a la primera curva, circunstancia que aprovechó el #43 para acumular su tercer podio de la temporada.

Luca Marini fue de menos a más y terminó el quinto, mientras que la sexta plaza fue para Jorge Martín.

El séptimo en cruzar la meta, ya a casi 16 segundos del ganador, fue Brad Binder, a la vez que Fabio Di Giannantonio y Miguel Oliveira concluyeron octavo y noveno, respectivamente.

Enea Bastianini completó el top ten de una carrera de supervivencia, tanto para los pilotos como para las motos: al margen de las caídas (Bagnaia, Mir, Darryn Binder y Nakagami), tanto Maverick Viñales como Alex Márquez se vieron obligados a abandonar por una avería en los reguladores de altura traseros, y Pol Espargaró lo hizo mermado por la caída sufrida el viernes.

